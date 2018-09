Deutschland - Peru heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Nach dem 0:0 zum Auftakt der Nations League gegen Frankreich trifft Deutschland in einem Testspiel auf Peru. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im Free-TV, Livestream sowie im Liveticker.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es das zweite Länderspiel nach dem WM-Debakel von Russland. Zum Nations-League-Auftakt gab es ein solides 0:0 gegen Weltmeister Frankreich. Grund genug für Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff, den Blick frohen Mutes nach vorne zu richten. Erst im Oktober geht es für das DFB-Team in der Nations League weiter. Nun wartet mit Peru der erste echte Testspielgegner.

Wo und wann findet die Partie Deutschland - Peru statt?

Am heutigen Sonntag empfängt die deutsche Nationalmannschaft WM-Fahrer Peru in Sinsheim. In der Rhein-Neckar Arena, in der sonst die TSG 1899 Hoffenheim ihre Heimspiele austrägt, bestreiten die DFB-Kicker ihr zweites Länderspiel innerhalb von drei Tagen. Die Arena bietet Platz für knapp 30.000 Zuschauer. Anstoßzeit ist 20.45 Uhr.

Nico Schulz könnte also in seinem Heimstadion sein Nationalmannschaftsdebüt feiern - sofern er denn eingesetzt wird.

Deutschland - Peru: TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel Deutschland gegen Peru wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Die Vorberichterstattung mit Moderator Florian König startet um 20.15 Uhr. Experte ist der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann. Über die TV-Now-App bietet RTL zusätzlich einen Livestream an. Im Nachgang sind dort auch Analysen und Highlights zu finden.

Kommentieren wird die Partie Kommentator Marco Hagemann.

Deutschland - Peru: Die Partie im Liveticker

Wie gewohnt bietet SPOX einen Liveticker für die Begegnung an.

Deutschlands Kader gegen Peru