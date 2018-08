Transfers und Gerüchte aus Bundesliga und Europa: Bayer holt Thelin - Hart zu Burnley

Bayer Leverkusen hat einen Stürmer aus Belgien verpflichtet. Joe Hart findet einen neuen Klub. Mateo Kovacic und Harry Maguire könnten bald für englische Topklubs auflaufen.

Hier gibt es einen Überblick über die wichtigsten Gerüchte und Transfers des Tages aus der Bundesliga und Europa.

Bundesliga: Bayer Leverkusen leiht Thelin von Anderlecht aus

Isaac Kiese Thelin wechselt vom RSC Anderlecht zu Bayer 04 Leverkusen. Bayer leiht den 26-jährigen Stürmer zunächst für eine Saison aus.

Wie Het Nieuwsblad berichtet liegt die Leihgebühr bei einer Million Euro, anschließend soll der Bundesligist eine Kaufoption über vier Millionen Euro besitzen. Bei Bayer erhält Thelin die Rückennummer 11.

"Nach der schwerwiegenden Verletzung von Joel Pohjanpalo haben wir unsere Suche nach einem klassischen Stoßstürmer intensiviert. Mit Isaac Kiese Thelin haben wir jetzt einen kopfballstarken Angreifer dazugewonnen", sagte Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler.

Isaac Thelins Leistungsdaten 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Assists Jupiler Pro League 27 16 3 JPL Playoff II 8 3 - Beker van Belgie 3 - 2 Belgischer Supercup 1 - -

Premier League: Joe Heart wechselt von ManCity zum FC Burnley

Nach zwölf Jahren verlässt Joe Hart Manchester City endgültig. Der 31-jährige Torhüter wechselt zum FC Burnley und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2020. Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei 4,5 Millionen Euro liegen.

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten war Hart nicht mehr für die Skyblues aktiv und war an den FC Turin und West Ham United verliehen. Burnley war nach den Ausfällen von Stammtorhüter Nick Pope und Ersatzmann Tom Heaton auf der Suche nach Ersatz.

Gerücht: Kovacic-Wechsel zum FC Chelsea kurz vor dem Abschluss

Mateo Kovacic hat seinen gewünschten Wechsel in diesem Transferfenster wohl doch noch erreicht. Nachdem der Kroate mehrfach klar gemacht hatte, dass er die Königlichen verlassen will, steht der 24-Jährige wohl kurz vor einem Transfer in die Premier League.

Nach Informationen der Marca soll Kovacic auf Leihbasis und ohne Kaufoption zum FC Chelsea wechseln. Demnach sollen nur noch die Unterschriften der Beteiligten fehlen.

© getty

Transfergerücht: Will Manchester United Maguire anstatt Boateng?

Jerome Boateng ist angeblich nicht Jose Mourinhos Wunschspieler Nummer Eins auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger.

Wie Sky Sports berichtet, ist Harry Maguire die erste Wahl des Portugiesen. Die Ablöse wäre allerdings deutliche höher als die des deutschen Nationalspielers. Leicester will Maguire angeblich nicht unter 80 Millionen Euro gehen lassen, Boateng soll rund 50 Millionen Euro kosten.