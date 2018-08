Testspiel heute live: FC Liverpool gegen SSC Neapel im Livestream verfolgen

Eine Woche vor Beginn der neuen Premier-League-Saison testen Jürgen Klopp und der FC Liverpool heute gegen den SSC Neapel. Bei SPOX bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Spiel im Überblick und erfahrt, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Am 12. August startet der FC Liverpool mit einem Heimspiel in die neue Saison. An der Anfield Road empfangen die Reds West Ham United.

FC Liverpool vs. SSC Neapel: Wann und wo findet das Spiel statt?

Stattfinden wird die Partie im irischen Dublin. Das Aviva Stadium bietet 51.700 Zuschauern Platz und dient regelmäßig der irischen Rugbynationalmannschaft als Spielstätte. Anstoß nach deutscher Zeit ist um 19 Uhr.

FC Liverpool gegen SSC Neapel im Livestream auf DAZN

Live und exklusiv zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie zwischen den Reds und Napoli im Livestream. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff, begleiten werden die Partie das Kommentatorenduo Uwe Morawe und Benny Lauth. Im deutschen Fernsehen wird das Spiel der beiden Top-Klubs nicht zusehen sein.

Außer europäischem Spitzenfußball zeigt DAZN auch Spiele der NBA, NFL und MLB sowie ausgewählte Events beim Tennis und Darts. Ab der Saison 2018/2019 teilt sich DAZN die Live-Übertragungsrechte der Champions League mit Sky. Die Europa League wird live und exklusiv bei DAZN im Programm sein.

DAZN kostet monatlich 9.99 Euro, wobei der erste Monat eines Abonnements kostenlos ist. Das Abonnements ist jederzeit kündbar.

FC Liverpool: Alisson vor Debüt, Mignolet vor Abgang

Rekordtorhüter Alisson steht vor seinem Debüt für den FC Liverpool. "Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er sein Debüt gibt. Wir sollten keine Zeit verschwenden", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp auf der Vereinshomepage.

Derweil reißen die Gerüchte um einen Abgang Simon Mignolets nicht ab. Medienberichten zufolge hat Besiktas Istanbul großes Interesse an einer Verpflichtung des Belgiers, der nach der Ankunft von Alisson nur noch Torwart Nummer Drei bei den Reds ist. Beim FC Barcelona wird Mignolet offenbar ebenfalls gehandelt.

FC Liverpool: Die Vorbereitung im Überblick