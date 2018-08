ICC - Real Madrid gegen AS Rom heute Nacht live: TV-Übertragung und Livestream

In der Nacht auf Mittwoch, den 8. August, treffen beim International Champions Cup Real Madrid und die AS Rom aufeinander. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zur Partie und erklärt, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Für beide Mannschaften ist es die letzte Partie beim ICC. Aktuell haben sowohl die AS Rom als auch Real Madrid drei Punkte. Die Tabellenführung ist für beide Teams nicht mehr möglich.

Real Madrid gegen AS Rom: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Testspiel wird am 8. August im MetLife Stadium in New York stattfinden. Das Stadion ist im Besitz der beiden NFL-Franchises New York Giants und New York Jets. Normalerweise werden hier American-Football-Spiele veranstaltet. Anstoß der Begegnung zwischen Real Madrid und AS Rom ist um 02.05 Uhr (MEZ).

© getty

Real Madrid gegen AS Rom heute Nacht live auf DAZN

DAZN zeigt das Spiel zwischen Real Madrid und der AS Rom live und in voller Länge. Neben diesen Spiel zeigt der Streamingdienst noch weitere Testspiele und Spiele des International Champions Cup.

Zudem überträgt DAZN Spiele aus den amerikanischen Topligen der NFL, NBA, NHL und MLB sowie ausgewählte Dart- und Tennisevents. Dabei kostet DAZN nur 9,99 Euro im Monat, der erste Monat ist gratis enthalten.

Sergio Ramos: Erster Einsatz für Real Madrid nach WM-Pause

Für Madrids Kapitän Ramos könnte es gegen Rom zu den ersten Spielminuten nach einer verlängerten Urlaubspause reichen. "Er steigt in der Verfassung ins Training ein, wie er einsteigen muss", verriet Julen Lopetegui auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Bis zum 15. August sollte der Spanier weiter in Form kommen, dann steht die erste große Herausforderung der Saison mit dem UEFA Supercup an. Daher reisen die Königlichen nach dem Vorbereitungsspiel gegen Rom direkt in die Heimat zurück, um sich weiter auf die bevorstehende Spielsaison vorzubereiten.

AS Rom: Serie A startet am 19. August

AS Rom startet die Saison 2018/19 der Serie A gegen den FC Turin am Sonntag, den 19. August 2018. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr im Olympiastadion Turin.

In der abgelaufenen Saison wurde die AS Rom mit 77 Punkten Dritter hinter dem SSC Neapel und Meister Juventus Turin.

Real Madrid der Spielplan