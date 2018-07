Real Madrid erhöht im Poker um Eden Hazard und Thibaut Courtois

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Hiroshima -

Urawa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar

Real Madrid hat offenbar ein Transferpaket geschnürt, um Eden Hazard und Thibaut Courtois vom FC Chelsea loszueisen. Wie Heet Laatste Nieuws berichtet, sollen die Königlichen bereit sein, bis zu 225 Millionen Euro für das belgische Duo zu bieten.

Diese Summe setze sich aus 170 Millionen Euro für Hazard und 55 Millionen Euro für Courtois zusammen. Beide spielten mit Belgien eine starke WM-Endrunde in Russland und kokettierten zuletzt mit einem Abschied vom FC Chelsea.

Hazard hatte im Juni in einem Interview mit der Marca gesagt, dass Real "weiß, was zu tun ist", sollten sie ihn vepflichten wollen. "Nach sechs tollen Jahren bei Chelsea könnte es an der Zeit sein, etwas Neues zu Entdecken", erklärte der 27-Jährige nach dem abschließenden 2:0 der Belgier gegen England im Spiel um Platz drei vielsagend.

Hazard wurde in der Vergangenheit immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Aufgrund des Wechsels von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin konkretisierten sich die Wechselgerüchte in den vergangenen Wochen jedoch.

Hazards Leistungsdaten beim FC Chelsea

Saison Spiele Tore Torvorlagen 2017/18 52 17 13 2016/17 43 17 7 2015/16 43 6 8 2014/15 52 19 13 2013/14 49 17 10 2012/13 62 13 24

Courtois vor Wechsel zu Real Madrid: "Alles offen"

Auch Hazards Landsmann Courtois steht seit geraumer Zeit im Fokus von Real Madrid. Dort soll gilt er übereinstimmenden Medienberichten zufolge als Wunschnachfolger für den umstrittenen Stammkeeper Keylor Navas.

Nach Angaben von Het Laatste Nieuws soll eine Einigung zwischen Chelsea und den Königlichen sogar unmittelbar bevorstehen. Der als bester Torhüter der WM ausgezeichnete Courtois dementierte das zwar zuletzt, schloss einen nahenden Abschied allerdings nicht aus.

"Es ist alles offen", sagte der 26 Jahre alte Schlussman und ergänzte: "Ich bin in einer Luxusposition. Ich kann nicht leugnen, dass es nach dieser Weltmeisterschaft ein schöner Sommer werden kann."

Weil der Vertrag von Courtois 2019 ausläuft, wäre die Sommertransferperiode die letzte Gelegeneheit für die Blues, noch gutes Geld für den Torhüter zu bekommen. Anders liegt der Fall hingegen bei Hazard, dessen Arbeitspapier bei den Blues noch bis 2020 datiert ist. Hazard weiß daher um seine kompliziertere Situation: "Das letzte Wort" habe Chelsea."

Courtois Statistiken bei Atletico Madrid und beim FC Chelsea