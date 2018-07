Besiktas Istanbul gegen FK Krasnodar heute live - Livestream, Übertragung

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Besiktas trifft am heutigen Freitag im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison auf den FK Krasnodar. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zum Spiel und zeigt, wo ihr das Spiel live sehen könnt.

Es ist das erste Mal, dass der türkische Klub auf das Team aus Russland trifft.

Wo und wann spielt Besiktas Istanbul gegen FK Krasnodar?

Beide Teams absolvieren derzeit ihr Trainingslager in Österreich und treffen dort auch aufeinander. Das Spiel zwischen Besiktas und Krasnodar beginnt heute um 17 Uhr, Austragungsort ist das Stadion des Grazer AK.

Besiktas Istanbul gegen den FK Krasnodar live sehen

In Deutschland wird das Testspiel zwischen Besiktas Istanbul und den FK Krasnodar nicht im Free-TV gezeigt. Einzig der Streamingdienst DAZN überträgt hierzulande die Partie.

DAZN ist kostenpflichtig (9,99 Euro im Monat), wobei der erste Monat bei einem Abonnement gebührenfrei wäre. DAZN überträgt neben europäischen Top-Ligen wie der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 auch andere Sportarten, wie US-Sport und Boxen. Auch vor Saisonstart gibt es einige Testspiele und Sportevents im Angebot.

Besiktas gegen Krasnodar: Letzte Tests vor Saisonstart

Für beide Teams ist das Freundschaftsspiel der letzte Test, bevor die Saison beginnt. Vor allem Besiktas hat ein straffes Programm zu Beginn: Als Viertplatzierter der vergangenen Saison in der Süper Lig steigt die Mannschaft bereits am 26.07 in die zweite Runde der Europa-League-Qualifikation ein, am 12.08 beginnt dann in der Türkei die neue Spielzeit.

Im Land des WM-Gastgebers beginnt die Saison schon früher: Der FK Krasnodar spielt zum Auftakt am 29.07 bei Rubin Kasan. Auch Krasnodar belegte in der vergangenen Saison in der Abschlusstabelle den vierten Platz und ist somit bereits direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert.

Besiktas Istanbul: So liefen die bisherigen Tests