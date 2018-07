Mesut Özil trifft in erstem Spiel seit Rücktritt gegen Thomas Tuchels PSG

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream Club Friendlies Live Leicester -

Mesut Özil hat bei seinem ersten Einsatz seit dem spektakulären Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft gleich ein Tor geschossen. Der 29-Jährige erzielte das 1:0 beim 5:1-Erfolg des FC Arsenal, den er als Kapitän aufs Feld führte, gegen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain in Singapur.

Die Vorarbeit zu Özils Treffer leistete der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang.

Die weiteren Treffer für die Londoner markierten Alexandre Lacazette (67., 71.), Rob Holding (87.) und Edward Nketiah (90.). Paris glich zwischenzeitlich durch Christopher Nkunku per Foulelfmeter aus (60.).

Arsenal ging in die Partie mit einem wahren Bundesliga-All-Star-Team. So stand der Ex-Leverkusener Bernd Leno im Tor, der neu von Borussia Dortmund verpflichtete Sokratis sowie der Ex-Schalker Sead Kolasinac begannen in der Viererkette. Mit Özil (Bremen, Schalke) und den beiden Ex-BVB-Profis Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan wirbelten drei weitere frühere Bundesliga-Akteure in der Offensive.

Auf Seiten von Paris Saint-Germain verzichtete Tuchel weitgehend auf Spieler der ersten Mannschaft. Immerhin standen mit Gianluigi Buffon, Lassana Diarra und Adrien Rabiot aber drei renommierte Stars in der Anfangsformation.

Für beide Teams war es die zweite von drei Begegnungen im Rahmen des sogenannten International Champions Cups (ICC).

Arsenal-Testspiele beim ICC

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion Ergebnis 26.7. 13.30 Uhr Atletico Madrid Singapur Nationalstadion 1:1 28.7. 13.30 Uhr Paris Saint-Germain Singapur Nationalstadion 5:1 1.8. 21.05 Uhr FC Chelsea Dublin, Irland Aviva Stadium

PSG-Testspiele beim ICC