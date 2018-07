FC Bayern München gegen Juventus Turin live beim ICC im TV und Livestream verfolgen

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Das erste Testspiel Im Rahmen des ICC hat der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain in Klagenfurt mit 3:1 gewonnen. Die zweite Partie bestreiten die Bayern auf ihrer Audi Summer Tour in den USA gegen Juventus Turin (Do., 26. Juli, 01.05 Uhr LIVE auf DAZN). Hier gibt es die wichtigsten Informationen zu der Partie und der Übertragung.

FC Bayern gegen Juventus Turin: Wann und Wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen den FC Bayern München und Juventus Turin findet am Donnerstag, 26. Juli um 01.05 Uhr (MEZ) statt. Das Testspiel wird im Lincoln Financial Field ausgetragen, Heimstadion der Philadelphia Eagles.

© getty

FC Bayern - Juventus Turin: Das Spiel im TV oder im Livestream

Das Spiel zwischen den Münchnern und Juventus Turin wird vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Neben diesen Spiel zeigt DAZN noch weitere Spiele des International Champions Cup, sowie Partien aus den Topligen der Premier League, Serie A und La Liga. Der Monatsbeitrag beträgt 9,99 Euro. Der erste Monat ist kostenlos.

FC Bayern: Sanches-Auftakt geglückt

Vor zwei Jahren konnte sich Renato Sanches nicht beim FC Bayern durchsetzen, nun könnte aber ein Neuanfang bevorstehen. Der Portugiese machte bei seinem ersten Spiel nach seiner Leihe ein ordentliches Spiel gegen Paris Saint-Germain und erzielte sogar einen Treffer per Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:1. "Das hat er gut gemacht. Er hat gut gesehen, dass die Mauer nicht richtig steht. Er hat ihn schön herumgeschlenzt", lobte Torwart Sven Ulreich den Portugiesen nach dem Spiel.

Auch Niko Kovac freut sich über die Entwicklung des jungen Mittelfeldspielers: "Er ist sehr motiviert ins Training gekommen. Ich sehe das tagtäglich. Er gibt richtig Gas."

Bei der Europameisterschaft 2016 wurde der damals 18-Jährige zum besten Nachwuchsspieler gewählt. Bei Bayern konnte er aber die hohen Erwartungen nicht erfüllen, weswegen er vergangene Saison nach Swansea City verliehen wurde.

© getty

International Champions Cup 2017: Abschlusstabelle zum USA-Turnier

Rang Verein 1 FC Barcelona 2 Manchester City 3 AS Rom 4 Manchester United 5 Juventus Turin 6 Tottenham Hotspur 7 Paris Saint-Germain 8 Real Madrid

FC Bayern: Promo-Tour durch die USA

Seit dem 22. Juli ist der FC Bayern München in Amerika. Der Trip ist zwar als Marketing-Reise geplant, jedoch setzt Kovac auch ein klares Statement zum Trainingspensum: "Wir werden schon eine lange Reise haben, das ist klar.

Und auch die Witterungsbedingungen werden extremer sein. Aber man kann in Amerika genauso gut trainieren wie zuhause", sagte der Trainer. "Es wird schon so trainiert werden, dass die Jungs wissen, dass wir trainiert haben."

FCB-Spielplan auf der USA-Reise