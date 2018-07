Besiktas gegen Reading FC: Testspiel heute live im Livestream

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool CSL Shandong Luneng -

Besiktas und Reading treffen am 17. Juli bei einem Testspiel in Gamlitz in der Steiermark aufeinander, wo die Kicker vom Bosporus gerade ihr Trainingslager absolvieren. Hier erfahrt ihr, wann das Testspiel stattfindet und wo ihr es im Livestream sehen könnt.

Für die Türken ist die Partie gegen Reading eines von vier Testspielen, in denen sie sich das nötige Selbstvertrauen vor dem Start der Süper Lig holen wollen. Für den FC Reading, der schon weiter in der Vorbereitung ist, dürfte Besiktas zu einem echten Härtetest werden. Die Saison in der englischen Championship beginnt bereits am 3. August.

Besiktas gegen Reading FC im Livestream sehen

Besiktas und Reading testen am 17. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt in der Sommerpause viele Testspiele und hat auch die Partie zwischen Besiktas und Reading im Angebot.

Außerdem hat DAZN die Rechte für die US-Ligen NFL, NBA und MLB sowie für einige Darts-Events. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro monatlich. Sichert euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

© getty

Besiktas: Ergebnisse in der Vorbereitung stimmen noch nicht

Die ersten beiden Testspiele liefen für Besiktas noch nicht wie erhofft. Gegen ZSKA Moskau gab es einen herben 1:4-Dämpfer, gegen Schachtjor Donezk reichte es nur zu einem torlosen Unentschieden. In den beiden letzten Testspielen sollen jetzt Siege her.

Testspiele Besiktas Istanbul