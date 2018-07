Benfica Lissabon gegen Juventus Turin beim ICC heute live im Livestream sehen

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream J1 League Live Kobe -

Im Rahmen des ICC findet heute das Duell zwischen dem portugiesischen und italienischen Rekordmeister statt. Hier erfahrt ihr alles zur Partie zwischen Benfica Lissabon und Juventus Turin und zur Übertragung im Livestream.

Beide Teams starteten mit einem Sieg in den diesjährigen ICC und das jeweils gegen ein deutsches Team. Juventus zeigte eine leidenschaftliche Leistung gegen den FC Bayern und belohnte sich selbst mit einem 2:0-Sieg. Benfica Lissabon bewies gegen den BVB hingegen seine Comeback-Qualitäten. Die Portugiesen kamen nach einem 0:2-Rückstand nochmal zurück und gewannen am Ende sogar im Elfmeterschießen.

ICC live: Wo und wann findet Benfica gegen Juve statt?

Heute Abend um 19.05 Uhr (MEZ) steigt die Partie zwischen Benfica Lissabon und Juventus Turin in der Red Bull Arena in Harrison, New Jersey.

© getty

Benfica Lissabon gegen Juventus Turin heute im Livestream sehen

Das Spiel zwischen Benfica und der Alten Dame könnt ihr heute live auf DAZN sehen. Kommentator Carsten Fuß und Experte Michael Hofman werden die Partie ab 19.05 Uhr begleiten.

ICC heute live: Was ist DAZN?

Das Streaming-Portal DAZN ist für euch die erste Anlaufstelle in Sachen Livesport. Es werden nicht nur alle Spiele des ICC übertragen, sondern auch viele weitere Vorbereitungsspiele mit deutscher Beteiligung.

Doch damit nicht genug: DAZN zeigt auch die gesamte Europa-League-Saison sowie ausgewählte Spiele der Champions League live.

Das gesamte Angebot bekommt ihr schon für monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat sogar kostenfrei ist.

Benfica Lissabon: ICC nur nebensächlich

Für Benfica Lissabon stehen in wenigen Tagen die wichtigen Champion-Legaue-Quali-Spiele gegen Fenerbahce an. Trainer Vitoria will dort freilich seine beste Elf auf den Platz schicken, weshalb er beim ICC den ein oder anderen Stammspieler schont.

Juventus Turin: Cristiano Ronaldo nicht beim ICC dabei

Beim ICC muss die Alte Dame noch auf seinen neuen Superstar verzichten. Der Portugiese befindet nach der WM in Russland derzeit noch im Urlaub und wird anschließend mit den restlichen WM-Fahrern in Turin trainieren.

Benfica-Testspiele beim ICC

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion Ergebnis 26.7. 2 Uhr Borussia Dortmund Pittsburgh, USA Heinz Field 2:2 28.7. 19 Uhr Juventus Turin New Jersey, USA Red Bull Arena 1.8. 22 Uhr Olympique Lyon Faro/Loule, Portugal Estadio Algarve

Juventus-Testspiele beim ICC