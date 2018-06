Kwasi Wriedt vom FC Bayern München feiert Nationalmannschaftsdebüt

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Friendlies Spanien -

Schweiz Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Kwasi Okyere Wriedt hat am Mittwochabend sein Debüt für die Nationalmannschaft Ghanas gegeben. Beim 2:0-Sieg über Japan wurde der 23-jährige Stürmer des FC Bayern München kurz vor Ende der Partie eingewechselt.

Wriedt kam für Torschütze Emmanuel Boateng und trat in den verbliebenen etwas mehr als acht Minuten kaum in Erscheinung. Dennoch freute sich der 23-Jährige über den besonderen Moment.

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen! Ich bin unglaublich froh und stolz, mein Länderspiel-Debüt gegeben zu haben. Für das Heimatland auflaufen zu dürfen, ist eine große Ehre. Es war schon ein besonderes Gefühl, als mein Name gerufen wurde und ich das Trikot überstreifen konnte", sagte er der Bild.

Unter Trainer Jupp Heynckes kam Wriedt in der abgelaufenen Saison zweimal für die Profimannschaft des FC Bayern zum Einsatz: In der 2. Runde des DFB-Pokals gegen RB Leipzig sowie bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am 13. Spieltag. In der Regionalliga Bayern erzielte er in 29 Spielen 21 Tore für die Reservemannschaft.