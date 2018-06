HSV-Profi Kostic und sein Bruder offenbar in Nachtclub von Hooligans überfallen

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

HSV-Profi Filip Kostic und sein zwei Jahre älterer Bruder Stefan sind offenbar in einem Nachtclub in ihrer serbischen Heimat brutal von Hooligans überfallen worden. Das berichtet die serbische Zeitung Kurir.

Bei der Attacke soll vor allem Kostics Bruder schwer verletzt worden sein. Wie die Zeitung berichtet, soll dieser seine Zunge verschluckt haben. Kostic holte sie wieder hervor und rettete seinem Bruder so vermeintlich das Leben.

Aktuell bereitet sich Kostic mit der serbischen Nationalmannschaft auf die WM in Russland vor. Erster Gegner ist am 17. Juni Costa Rica. Zudem geht es in Gruppe E gegen die Schweiz und Brasilien.

Am Montag absolviert die serbische Nationalmannschaft in Graz einen Test gegen Chile (20 Uhr), am Freitag ist Bolivien (18 Uhr) der Gegner.