Heute im TV: Alle Infos zu den wichtigsten Live-Sport-Events.

Für die französische Nationalmannschaft steht der erste richtige Härtetest gegen Italien an, bevor in zwei Wochen die WM startet. Außerdem muss Ägypten im Test gegen Kolumbien auf Mohamed Salah verzichten. Derweil ist Tennis-Tag 6 der French Open in vollem Gange. Alle Infos zur TV-Übertragung des wichtigsten Livesport gibt es hier.

Während die French Open auf Hochtouren laufen und Alexander Zverev als erster Deutscher das Achtelfinal-Ticket buchen konnte, bereiten sich die Fußball-Nationalmannschaften weiter auf die Weltmeisterschaft in Russland vor. Hier gibt es die Übersicht.

Frankreich vs. Italien - Internationales Testspiel

Das erste Testspiel der Vorbereitung haben die Franzosen ohne große Mühen mit 2:0 gegen Irland gewonnen. Jetzt wartet mit Italien wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, die bei der WM nicht vertreten sein wird. Ausgetragen wird das Testspiel um 20.45 Uhr im Stadion Allianz Riviera zu Nizza.

Frankreich vs. Italien: TV-Übertragung und Liveticker

Im deutschen Fernsehen wird das Spiel nicht zu sehen sein. Der französische TV-Sender TV1 übertragt das Spiel live. Außerdem bietet euch SPOX den LIVETICKER zur Partie Frankreich - Italien an.

Fußball Weltmeisterschaft - Internationale Testspiele

Anstoßzeit Heim Auswärts 19.00 Uhr Georgien Malta 20.15 Uhr Tunesien Türkei 21.15 Uhr Ägypten Kolumbien 23.15 Uhr Algerien Kap Verde

French Open, Tag 6: Zverev im Achtelfinale

Alexander Zverev ist als erster Deutscher ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Gegen Damir Dzumhur konnte sich der Hamburger 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 durchsetzen. Hier gibt es die Übersicht über die French Open Partien am Abend.

Startzeit Spielrunde Spielpaarung 18.45 Uhr 3 Camila Giorgi (ITA) - Sloane Stephens (USA) 19.15 Uhr 3 Petra Kvitova (CZE) - Anett Kontaveit (EST)

© getty

Wo kann ich die French Open im TV sehen?

Bei Eurosport sind alle Matches der French Open im deutschen Fernsehen zu sehen. Außerdem bietet der TV-Sender ausgewählte Spiele im Livestream an.

TV-Übertragung Livestream Eurosport/ Eurosport HD Eurosportplayer

Außerdem bietet euch SPOX ausgewählte Spiele der French Open im Liveticker an. Welche Spiele wann im Liveticker zu sehen sind, erfahrt ihr hier.