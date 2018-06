Portugal gegen Algerien heute im Livestream verfolgen

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Valladolid -

Das letzte Testspiel von Europameister Portugal vor der WM in Russland steht an, Gegner ist am Donnerstagabend Algerien (21.15 Uhr live auf DAZN). Hier erfahrt ihr alles zu der Partie des heutigen Abends.

Der Achtelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014, Algerien, hat sich dieses Mal nicht qualifizieren können.

Wann und wo findet Portugal gegen Algerien statt?

Die Begegnung findet am Donnerstag, den 07. Juni um 21.15 Uhr statt. Gespielt wird im Estadio da Luz in Lissabon.

© getty

Wo kann ich das Länderspiel Portugal gegen Algerien live sehen?

Das Länderspiel wird live von DAZN übertragen. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat bei einem Abonnement gebührenfrei ist.

Auf dem 'Netflix des Sports' gibt es auch alle Spiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem gibt es abseits des Fußballs auch andere Sportarten, wie Boxen oder zum Beispiel jede Menge US-Sport.

Portugals Gruppe B bei der WM