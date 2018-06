Heute live sehen: WM-Test Begien gegen Costa Rica im TV, Livestream und Liveticker

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden World Cup Russland -

In der Woche des offiziellen WM-Starts treten Belgien und Costa Rica noch einmal zu einem finalen Test an. SPOX gibt euch alle Informationen zum Spiel und darüber, wo ihr das Spiel im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Belgier sind seit bemerkenswerten 18 Spielen ungeschlagen und eines der heißesten Teams im Hinblick auf den WM-Start. Exakt eine Woche vor dem Auftakt der Roten Teufel gegen Panama dürfen sich wohl einige der Spieler empfehlen, denen eher eine Reservistenrolle zugeschrieben wird.

Für den Kontrahenten aus Mittelamerika hingegen geht es einen Tag vorher gegen das talentierte serbische Team in das Turnier. Die "Ticos" haben nur drei ihrer letzten zehn Pflichtspiele gewonnen und müssen ihre Leistung in jedem Fall steigern, will man wie schon vor vier Jahren in Brasilien die Gruppenphase überstehen.

Wann und wo findet das Spiel Belgien - Costa Rica statt?

Am heutigen Montag empfangen die Belgier die Gäste aus Costa Rica in Brüssel. Im über 50.000 Zuschauer fassenden König-Baudouin-Stadion wird kein ausverkauftes Haus erwartet. Bis zum Sonntag waren erst die Hälfte aller Tickets verkauft worden.

WM-Testspiel Belgien - Costa Rica im Livestream sehen

Das Aufeinandertreffen der beiden WM-Teilnehmer in der belgischen Hauptstadt könnt ihr beim Streamingdienst DAZN mitverfolgen. Neben zahlreichen WM-Testspielen überträgt das Netflix des Sports auch die Spiele der europäischen Topligen Premier League, Primera Division und Serie A. Das Streamingportal kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist.

Wer das Spiel nicht via Livestream verfolgen kann bekommt bei SPOX die Möglichkeit, die Partie im Liveticker zu verfolgen.

Belgiens bei der WM 2018: Die Gruppe G

Teams Belgien Panama Tunesien England

Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Mousa Dembele, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Nacer Chadli, Adnan Januzaj, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Dries Mertens

Costa Rica bei der WM 2018: Die Gruppe E

Teams Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien

Keylor Navas, Patrick Pemberton, Leonel Moreira, Cristian Gamboa, Ian Smith, Ronald Matarrita, Bryan Oviedo, Oscar Duarte, Giancarlo Gonzalez, Francisco Calvo, Kendall Waston, Johnny Acosta, David Guzman, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Randall Azofeifa, Christian Bolanos, Rodney Wallace, Bryan Ruiz, Daniel Colindres, Joel Campbell, Marco Urena, Johan Venegas