Kurios: Diego Maradona wird Trainer und Präsident in Weißrussland.

League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiev -

Shakhtar Donetsk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga C Erzgebirge Aue -

Karlsruhe (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Diego Armando Maradona hat bei Dinamo Brest als Trainer und Präsident unterschrieben. Die argentinische Fußball-Legende hat mit Weißrussland eine weitere exotische Station im Karriereplan begonnen.

Maradona war als Trainer zuletzt für die Klubs Al-Wasl aus Dubai und Al Fujairah aus den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig, zuvor hatte er die argentinische Nationalmannschaft bei der WM 2010 trainiert.

Besonders kurios an diesem Engagement in Osteuropa: Maradona ist dort nicht nur als Trainer sondern auch als Präsident eingesetzt worden. "Danke für das Vertrauen in mich", bedankte sich Maradona bei Instagram.

Der 57-Jährige gehört zu den besten Fußballspielern aller Zeiten und hatte im Sommer 1997 seine Karriere endgültig beendet. In seiner aktiven Zeit war er unter anderem beim SSC Neapel, beim FC Barcelona sowie den Boca Juniors aktiv. Bei der WM 1986 führte er Argentinien zum Titel, er erzielte gegen England das Tor des Jahrhunderts mit einem Solo von der Mittellinie und einen Treffer mit der Hand - der Hand Gottes.

Bei der WM 1994 wurde er des Dopings überführt. Maradona hat auch abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und galt lange Zeit als Enfant terrible des Weltfußballs.

Diego Maradona - Größte Erfolge als Spieler