Ajax Amsterdam: Justin Kluivert lehnt Vertragsverlängerung ab

Youngster Justin Kluivert hat eine Vertragsverlängerung bei Ajax Amsterdam abgelehnt und könnte den Klub schon im Sommer verlassen. Nach den Vorwürfen von Klub-Boss Edwin van der Sar lederte der 19-Jährige zudem gegen die Vereinsführung und fühlt sich unter Druck gesetzt.

"Ajax will, dass ich meinen Vertrag verlängere, damit sie mich teurer verkaufen können", erklärte Kluivert gegenüber Volkskrant, nachdem van der Sar ihm und seinem Berater Mino Raiola vorwarf, auf einen Wechsel aus zu sein.

Ultimatum der Ajax-Bosse: Verlängern oder verkaufen

"Was will der Klub also wirklich?", ärgert sich der Sohn der Stürmerlegende Patrick Kluivert. "Es war mein Plan, bei Ajax zu bleiben, doch zuletzt ist sehr viel passiert. Die Fans glauben jetzt, es gehe mir nur ums Geld, obwohl jeder weiß, dass es mir gut geht. Ich habe nicht nur aufs große Geld gewartet. Der Fußball ist wichtig. Ich möchte mich entwickeln."

Besonders ärgert sich der Offensivspieler über eine Art Ultimatum, das ihm die Klubführung gesetzt hat. "Mir wurde mehr oder weniger gesagt, dass ich verlängern oder wechseln muss. Ich habe mit Marc Overmars (technischer Direktor, Anm. d. Red.) gesprochen und fühle mich unter Druck gesetzt", machte er klar. "Für Ajax ging es nur darum, meinen Vertrag zu verlängern. Dabei ging es nicht um Fußball, sondern ums Geld."

Justin Kluivert: "Ich möchte der beste Spieler der Welt werden"

Nach einer enttäuschenden Spielzeit, in der Ajax erneut die Meisterschaft in der heimischen Eredivisie verpasste, ist Kluivert nicht der erste, der seinen Unmut äußerte. Schon Torwart Andre Onana fand deutliche Worte und machte van der Sar und Overmars für die schwache Saison mitverantwortlich.

Da dem Klub der Abgang weiterer Leistungsträger droht, denkt auch Kluivert über einen Wechsel nach: "Ich möchte der beste Spieler der Welt werden. Doch seht, was im Verein passiert - viele Spieler verlassen Amsterdam oder wollen wechseln. So wird es für uns sehr schwer, auch nur die Vorrunde in der Champions League zu überstehen."

