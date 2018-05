Per Mertesacker wird Experte auf DAZN: "Ein absoluter Mehrwert!"

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Ab der kommenden Saison zeigt DAZN in Deutschland und in Österreich die UEFA Champions League als Sublizenznehmer von Sky Deutschland, sowie alle 205 Spiele der UEFA Europa League. Um für die kommenden internationalen Topspiele optimal gerüstet zu sein, hat DAZN mit Per Mertesacker eine absolute Galionsfigur des deutschen Fußballs als Experten verpflichtet. Mertesacker wird als DAZN-Experte die Topspiele für die Fans fachkundig begleiten.

Per Mertesacker, Experte bei DAZN sagt: "Als es zu den Gesprächen mit DAZN kam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Es ist mir neben den Inhalten auch wichtig, mit den Menschen hinter dem Konzept gut klarzukommen. Ich bin gespannt, wie es uns zusammen nun gelingt, die neuen Aufgaben bei DAZN umzusetzen. Es wird anders werden als gewohnt."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Michael Bracher, SVP Programming, DAZN sagt: "Wir freuen uns sehr, dass Per Teil der DAZN-Familie wird. Er ist Weltmeister, war Führungsspieler, hat eine klare Meinung und ergänzt unser bewährtes Experten-Team perfekt. Er ist eine tolle Verstärkung für DAZN und seine Expertenmeinung ist ein absoluter Mehrwert für die Fans!"

Die UEFA Champions League und die UEFA Europa League auf DAZN

Mit den beiden wichtigsten europäischen Clubwettbewerben bietet DAZN den Fans ab der kommenden Saison eine riesige Auswahl an internationalen Topfußballspielen. Von der UEFA Champions League zeigt DAZN ca. 110 von insgesamt 138 Spielen live und in voller Länge. Zudem sind die Highlights aller Spiele auf Abruf verfügbar. Von der UEFA Europa League zeigt DAZN alle Spiele live und in der Konferenz.

DAZN baut Redaktion für europäischen Fußball aus Um die beiden Europapokalwettbewerbe optimal abzubilden hat sich DAZN auch redaktionell verstärkt und mit Florian Gogel einen erfahrenen TV-Journalisten als Executive Producer UCL & UEL gewinnen können. Als Kommentatoren werden mit Jan Platte, Marco Hagemann und Elmar Paulke höchst kompetente Stimmen zu hören sein, die von DAZN-Fans schon seit langem geschätzt werden. Bei den Übertragungen setzt DAZN zudem auf Vor-Ort-Präsenz und wird bei Topspielen regelmäßig mit Kommentator, Reportern und Experten live im Stadion sein.

DAZN lässt Preis unverändert

Dabei bleibt DAZN seiner Philosophie "Fans First" treu und lässt den Preis auch nach dieser umfangreichen Rechteerweiterung unverändert bei monatlich €9,99. Ebenso bietet DAZN weiterhin den ersten Monat gratis zum Testen an und bleibt jederzeit monatlich kündbar.