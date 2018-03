Offiziell: Bernd Schuster neuer Trainer bei Dalian Yifang in China

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster (58) ist neuer Cheftrainer des chinesischen Super-League-Klubs Dalian Yifang. Dies bestätigte der Tabellenletzte am Montagabend offiziell.

Der Europameister von 1980, der am Montag in Dalian in Nordost-China eintraf, tritt die Nachfolge von Ma Lin an, der nach drei Saisonspielen und drei Niederlagen ohne eigenen Treffer gehen musste. Schuster hatte zuletzt bis Juni 2014 den FC Malaga trainiert.

Chinesischen Medienberichten zufolge bringt der ehemalige Trainer von Real Madrid gleich sechs Assistenten mit zu Yifang, das trotz der Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Yannick Carrasco und des Argentiniers Nico Gaitan (beide für zusammen rund 40 Millionen Euro von Atletico Madrid) katastrophal in die Saison gestartet war.

Dalian hatte unter anderem zum Saisonauftakt mit 0:8 gegen Shanghai SIPG verloren. Nach Roger Schmidt (Beijing Guoan) und Ulli Stielike (Tianjin Teda) ist Schuster der dritte deutsche Fußballlehrer im Reich der Mitte. Am vergangenen Freitag hatte Yifang mit 0:3 gegen das Schmidt-Team aus Peking verloren.

Felix Magath hatte im Dezember 2017 Shandong Luneng verlassen müssen, weil der Kontrakt nicht mehr verlängert wurde.