Zlatan Ibrahimovic: "Ein anderer Ort, der gleiche Zlatan"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat nach seinem Wechsel zu L.A. Galaxy auf unnachahmliche Weise Ziele formuliert. "Es ist in meiner DNA, Trophäen zu gewinnen. Wo ich auch hingegangen bin, ich habe gewonnen", sagte der 36-Jährige in einem Video auf der Klub-Homepage. Es sei "ein anderer Ort, aber der gleiche Zlatan".



Ibrahimovic hatte erst am Donnerstag seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister Manchester United aufgelöst. Am Freitag wurde der Wechsel zum fünfmaligen MLS-Meister aus Kalifornien bekanntgegeben. In den USA unterschrieb der Stürmer laut Informationen der LA Times für zwei Jahre und soll ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Dollar (ca. 1,2 Millionen Euro) erhalten.

"Wenn ich in den USA spiele, passt es einfach, dass ich zum erfolgreichsten Team der Major League Soccer gehe, der LA Galaxy", sagte Ibrahimovic: "Ich habe mich für Galaxy entschieden, weil es der richtige Platz für mich ist. Es ist das beste Team in den USA. Es gab keine Zweifel."

Dass er wegen einer Knieverletzung seit Dezember nicht gespielt hat, sei kein Problem. "Ich muss in den Rhythmus kommen", sagte Ibrahimovic: "Je mehr ich spiele, desto besser wird es laufen."