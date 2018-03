Hernan Crespo schwärmt von Lautaro Martinez: Erinnert mich an Agüero

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Racing-Stürmer Lautaro Martinez steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand, lediglich Kleinigkeiten sind noch zu klären. Nun hat Argentiniens Ex-Torjäger Hernan Crespo seinen Landsmann, an dem auch Borussia Dortmund dran war, in den höchsten Tönen gelobt.

"Er ist sehr stark und flexibel einsetzbar - auf den Außenbahnen, als hängende Spitze oder als klassischer Mittelstürmer", erklärte Crespo gegenüber Sky Sport Italia: "Er hat den gewissen Torriecher und ist sehr intelligent."

Die Nerazzurri zahlen für den 20-Jährigen wohl rund 27 Millionen Euro. Obwohl der BVB dem Vernehmen nach mehr geboten hatte, lehnte Racing Club das Angebot ab - aus einem ganz bestimmten Grund.

Der Wechsel zu Inter ist für Crespo, der auch einst für Inter auf Torejagd ging, jedoch "nicht einfach, man muss ihm helfen und schützen." Dennoch sei es "kein Desaster, wenn er etwas Zeit braucht, um sich einzugewöhnen."

Vor allem mit Landsmann Mauro Icardi könnte er ein starkes Duo bilden. "Er kann mit ihm zusammen spielen, ich sehe da keine Probleme", so Crespo: "Er erinnert mich von seiner Art her etwas an Sergio Agüero."