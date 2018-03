FIFA-Council: Keine Entscheidung über eine Aufstockung der Klub-WM.

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Live Monaco -

Lille Primera División Live Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford

Das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA hat noch keine Entscheidung über die Ausweitung der Klub-WM getroffen. "Wir werden weiter an dieser Idee arbeiten", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Freitag in Bogota/Kolumbien.

Im Raum steht die Aufstockung auf 24 Teams und die Verlegung in den Sommer. Das Turnier würde dann nur alle vier Jahre und wahrscheinlich als Ersatz für den Confed Cup ausgetragen werden. Gegenstimmen dazu kamen zuletzt vor allem aus der Europäischen Fußball-Union (UEFA). In diesem Jahr findet die Klub-WM mit sieben Mannschaften im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Keine Entscheidungen gab es zudem bezüglich der Ideen eines großen U18-Turniers mit 48 Mannschaften und einer weltweiten Liga der Frauen-Nationalmannschaften.