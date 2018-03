Eklat in Griechenland: PAOK-Besitzer Ivan Savvidis stürmt mit Waffe auf den Platz!

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Der Besitzer von PAOK Saloniki, Ivan Savvidis, stürmte während des Derbys gegen AEK Athen den Platz mit einer Waffe im Halfter. Der Grieche war mit der Schiedsrichterentscheidung, ein PAOK-Tor nicht zu geben, nicht einverstanden.

PAOK traf in der 89. Minute. Das Schiedsrichtergespann nahm die Entscheidung aber aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung zurück. Daraufhin rannte Savvidis samt Sicherheitsbeamten auf den Platz. Mit Waffe am Gürtel. Schiedsrichter und Spieler flüchteten in die Kabinen.

Sportgericht muss entscheiden

Laut Medienberichten teilte Schiedsrichter Giorigos Kominis den Kapitänen beider Mannschaften nach gut zwei Stunden offenbar mit, dass das Tor doch zählen wird. Offiziell muss nun das griechische Sportgericht entscheiden.

PAOK braucht die Punkte, um den Anschluss zu Tabellenführer AEK und Verfolger Olympiakos nicht zu verlieren. Aktuell steht man auf Platz drei in der griechischen Super League.