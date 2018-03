Didier Drogba in den USA bei Phoenix Rising: "Es ist an der Zeit, aufzuhören"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Stoke -

Chelsea-Ikone Didier Drogba plant sein Karriereende nach dem Engagement bei Phoenix Rising in der US-amerikanischen United Soccer League. Nach Ende der Saison in der USL will Drogba seine Schuhe an den Nagel hängen.

Am Sonntag feierte der Ivorer seinen 40. Geburtstag und sagte im Gespräch im französischen Fernsehen bei Telefoot: "Ich bin jetzt 40. Es ist an der Zeit, aufzuhören."

Erfolgreiche Karriere

Sein Debüt im Profifußball gab Drogba als 20-Jähriger bei Le Mans im Jahr 1998. Vor seinem Wechsel zum FC Chelsea im Sommer 2004 für 24 Millionen Euro stand der Mann aus der Elfenbeinküste bei Guingamp und Marseille unter Vertrag.

Bei den Londonern erzielte Drogba mehr als 150 Tore und gewann neben vier Premier-League-Titeln auch einmal die Champions League. Im späteren Verlauf seiner bewegten Karriere spielte er noch für Shanghai Shenhua, Galatasaray und Montreal Impact.

Letzte Saison in Phoenix

Seit April 2017 weilt Drogba bereits in Phoenix. Dort mache es dem Ivorer immer noch großen Spaß, zu spielen. Trotzdem sei es nach der Saison der richtige Moment, um nach mehr als zwei Jahrzehnten auf dem Platz Abschied zu nehmen.

"Ich bin hier umgeben von vielen jungen Spielern. Diesen gebe ich mein Wissen gerne weiter. Jedoch wird diese meine letzte Saison sein", meinte der Champions-League-Sieger von 2012.

Drogba in anderer Funktion zu Marseille?

Nach seinem Karriereende könnte Drogba bei Olympique Marseille in anderer Funktion tätig werden: "Wir werden sehen, welche Möglichkeiten sich ergeben. Ich bin immer bereit, zu helfen", stellte er klar.

Die Art und Weise, wie die Südfranzosen in der laufenden Saison spielen, imponiert dem Ivorer: "Marseille präsentiert sich klasse in diesem Jahr. Das Konstrukt von Rudi Garcia nimmt Formen an. Als Fan dieser Mannschaft finde ich es exzellent, dass sich Marseille unter den ersten drei Mannschaften hält", sagte Drogba.