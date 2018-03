Russland gegen Brasilien live sehen: TV, Livestream, Datum

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Am späten Freitagnachmittag treffen Russland und Brasilien im Testspiel aufeinander (17 Uhr im LIVESTREAM). Das brasilianische Nationalteam tritt im Luzhniki-Stadion in Moskau an, bevor es für die Selecao weiter nach Berlin geht. Dort treffen sie am Dienstag auf Weltmeister Deutschland.

Das letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden Nationen vor knapp fünf Jahren endete 1:1. Während Brasilien weiter nach Deutschland fliegt, erwartet Russland zuhause Frankreich als nächsten Gegner.

Für beide Nationen sind die Spiele wichtige Tests im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Gastgeber Russland trifft bei de WM-Endrunde im eigenen Land in Gruppe A auf Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay. Rekordweltmeister Brasilien bekommt es in Gruppe E mit der Schweiz, Costa Rica und Serbien zu tun.

Russland gegen Brasilien im Livestream anschauen

Das Spiel findet am Freitag, den 23.03.2018 um 17 Uhr statt und wird im Luzhniki-Stadion in Moskau ausgetragen. Die Partie wird live im Internet auf DAZN übertragen.

© getty

Was ist DAZN?

DAZN ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst. Während der erste Monat gebührenfrei ist, kosten alle darauffolgenden Monate 9,99 Euro/Monat. Auf dem Portal werden unter anderem Primera Divison, Premier League, Serie A mit ausgewählten Highlights, wie auch andere US-Sportarten gezeigt. Im Anschluss an die Partie zwischen Russland und Brasilien, folgt um 20.45 Uhr das Testspiel zwischen Argentinien und Italien.

Russland vs. Brasilien - die letzten Aufeinandertreffen

Jahr Heim Gast Ergebnis 2013 Brasilien Russland 1:1 2006 Russland Brasilien 0:1 1998 Brasilien Russland 5:1 1996 Russland Brasilien 2:2

Brasilien in Moskau und Berlin ohne Neymar

Paris Saint-Germains Star Neymar hat sich vor einiger Zeit einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen. Nach gut überstandener Operation muss der Spieler aber noch pausieren und steht somit nicht im Kader der brasilianischen Nationalmannschaft. Wann er auf den Platz zurückkehrt ist noch unklar.