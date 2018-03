Celtic gewinnt spektakuläres Old Firm gegen Rangers in Unterzahl

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Eredivisie Live Ajax -

Der Celtic FC hat das Old Firm gegen die Rangers gewonnen und damit für eine Vorentscheidung im schottischen Meisterschaftskampf gesorgt. Im Ibrox Park gewann die Mannschaft von Brendan Rodgers in einem spektakulären Spiel auswärts in Unterzahl mit 3:2 (2:2).

Durch den Sieg haben die Bhoys nun neun Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen bei einer Partie mehr.

Für Celtic wäre es die siebte schottische Meisterschaft in Serie. 2011 hatten die Rangers zuletzt den Titel gewonnen, ehe sie 2012 den Zwangsabstieg in die Viertklassigkeit antreten mussten.

Rangers - Celtic 2:3 (2:2)

Tore: 1:0 Windass (3.), 1:1 Rogic (11.), 2:1 Candeias (26.), 2:2 Dembele (45.+1), 2:3 Edouard (69.)

Rote Karte: Simunovic (57., Celtic, Ellbogenschlag)

Fünf Tore, eine Rote Karte, eine schwere Verletzung, eine vergebene Großchance in der Schlussphase, viele Emotionen - das älteste Derby der Welt hielt, was es versprach.

Die Rangers erwischten den besseren Start und gingen früh durch Windass in Führung. Dabei profitierte der Rangers-Angreifer von einem bitteren Boyata-Patzer, der das Leder direkt vor dem eigenen Strafraum vertändelte. In der Folge drückten die Hausherren weiter und hatten nur wenige Minuten später durch Morelos die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Bei seiner Abschlusschance stand der Angreifer jedoch knapp im Abseits.

Bates von den Rangers verletzt sich schwer

In der 11. Minute glich Celtic aus dem Nichts aus. Doppelt bitter für die Rangers: Beim Abschluss trat Torschütze Rogic seinem Gegenspieler Bates auf den Knöchel, der sich dabei schwer verletzte und vom Platz getragen werden musste. Die Gers verarbeiteten den Schockmoment jedoch gut, waren weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und gingen erneut in Führung. Dass Dembele kurz vor der Pause erneut ausglich, war aus Sicht der Bhoys schmeichelhaft.

Im Laufe der zweiten Halbzeit kochten die Emotionen weiter hoch. Nach einem Ellbogenschlag sah Celtics Simunovic die Rote Karte. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf Celtic-Joker Edouard zur Führung für den Spitzenreiter. Danach konnte sich Celtic komplett aufs Verteidigen konzentrieren. Die Rangers hatten zwar große Feldvorteile, konnten diese jedoch nicht nutzen.

In der Schlussphase sorgte Morelos mit einem spektakulären Fehlschuss für ein Highlight: Nach einem abgewehrten Ball kam der Rangers-Stürmer vier Meter vor dem leeren Tor zum Abschluss und setzte das Leder an den Innenpfosten (88.).

