Coupe de France, Achtelfinale: Wo kann ich FC Sochaux gegen PSG live sehen?

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Serie A CFC Genua -

Inter Mailand

Im Achtelfinale des Coupe de France reist der Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Dienstagabend zum Zweitligisten FC Sochaux. DAZN überträgt die Begegnung live. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel und zum LIVESTREAM.

Der FC Sochaux spielt seit 2015 in der zweiten französischen Liga. Aktuell steht der Traditionsverein nach vier Spielen ohne Niederlage auf dem siebten Platz. Zwei Punkte trennen Sochaux vom Drittplatzierten Ajaccio und dem ersten Aufstiegsplatz. Bei den Ostfranzosen steht mit Peter Zeidler ein deutscher Trainer an der Seitenlinie, der zu Beginn seiner Amtszeit mit Mart Ristl und Patrick Kapp zwei deutsche Nachwuchsspieler in seinen Kader holte.

Beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain läuft nach wie vor alles wie geschmiert. In den letzten zwölf Spielen verlor man nur ein Mal, in der Ligue 1 thront man mit riesigem Vorsprung und der mit Abstand besten Offensive sowie Defensive auf Platz eins. Am Wochenende gab es für Neymar und Co. einen lockeren 3:0 Erfolg in Lille.

Wann und wo findet Sochaux gegen PSG statt?

Das Achtelfinale des Coupe de France zwischen dem FC Sochaux und Paris St.-Germain findet am Dienstag, den 6. Februar statt. Anpfiff im Stade Auguste-Bonal ist um 21.05 Uhr.

Wo kann ich FC Sochaux gegen PSG live sehen?

FC Sochaux gegen PSG wird live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Service zeigt die gesamte Saison über ausgewählte Highlights aus dem Coupe de France, sowie alle Spiele der Ligue 1 live und on-demand.

Darüber hinaus bietet DAZN weiteren internationalen Spitzenfußball, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division und der Serie A. Zudem gibt es Spiele aus den vier großen US-Sportligen MLB, NFL, NBA und NHL.

DAZN kostet nach einem Gratismonat 9,99 monatlich und ist auch monatlich kündbar.

Der Weg des FC Sochaux ins Achtelfinale des Coupe de France

Runde Gegner Ergebnis 9. Runde Amiens SC (H) 6:0 10. Runde US Colomiers (A) 1:2

Der Weg von PSG ins Achtelfinale des Coupe de France