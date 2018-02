UNICEF Charity-Event "Soccer Aid": Alle Infos zum Spiel mit Usain Bolt und Robbie Williams

Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtjylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Bröndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

Saint-Étienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Brom -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Crotone -

Sampdoria Premier League Rostow -

Zenit Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille

Usain Bolt wird im Sommer für den guten Zweck im Old Trafford auf dem Rasen stehen. Beim Charity-Event "Soccer Aid" der UNICEF wird Geld für Kinder in Not gesammelt, bei dem Bolt in diesem Jahr der Teamkapitän der Weltauswahl sein wird. SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zu Soccer Aid.

Erst am Montag verriet Usain Bolt via Twitter, dass er bei einer Fußballmannschaft unterschrieben habe. Am Dienstag gab der Jamaikaner nun bekannt, dass er nicht als Profi auf dem Platz stehen wird, sondern als Kapitän der Weltauswahl beim Charity-Event Soccer Aid der UNICEF. Aber was ist Soccer Aid überhaupt?

Soccer Aid: Um was handelt es sich?

Soccer Aid ist das größte Charity-Fußball-Event der Welt. Organisiert wird das Event vom Kinderhilfswerk UNICEF. Dabei tritt Team England gegen eine Weltauswahl an.

Die Teams bestehen aus Legenden des Fußballs sowie aus weltbekannten Stars aus Film, Musik und Fernsehen. Das Ziel des Events ist es, soviel Geld wie möglich für Kinder in Not zu sammeln.

Ausgetragen wird Soccer Aid 2018 im Old Trafford in Manchester vor rund 75.000 Zuschauern. Zudem kann man das Spiel in England im TV live auf ITV mitverfolgen.

Die UNICEF veranstaltet Soccer Aid alle zwei Jahre. Das erste Event fand im Jahr 2006 statt. Somit wird Soccer Aid in diesem Jahr zum siebten Mal ausgetragen.

Wann und wo findet Soccer Aid 2018 statt?

Datum 10. Juni 2018 Uhrzeit 20 Uhr Ort Old Trafford, Manchester

Wer nimmt bei Soccer Aid in diesem Jahr teil?

Bislang ist noch nicht bekannt, welche Stars in diesem Jahr in Manchester dabei sein werden. Lediglich die Teamkapitäne stehen fest. Pop-Sänger Robbie Williams wird Kapitän für Team England und Usain Bolt stellt den Kapitän der Weltauswahl.

Williams ist neben Jonathan Wilkes, Fernsehmoderator und enger Freund des Sängers, zugleich Mit-Initiator der Veranstaltung.

Was passiert mit den Spenden?

Alle Einnahmen, die durch Soccer Aid verbucht werden, werden für einen guten zweck gespendet. Jeder der möchte kann ganz einfach eine Spende abgeben.

Über die Jahre hinweg konnte man durch Soccer Aid bereits ungefähr 24 Millionen Pfund für Kinder in Not sammeln. Mit dem Geld wird Essen, nötige Impfstoffe und reines Wasser für Kinder und Familien besorgt. Zudem werden Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und Misshandlung beschützt.

Welche Ex-Profis und Stars waren bereits bei Soccer Aid dabei?

Jedes Jahr versucht die UNICEF so viele Prominenten wie möglich für das Charity-Even zu begeistern, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Aus den sechs vergangenen Events gibt es bereits eine lange Liste an bekannten Ex-Profis und Stars, die für den guten Zweck gekickt haben.

Teilnehmer Jahr Robbie Williams 2006, 2010, 2012 David Seaman 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Lothar Matthäus 2006 Diego Maradonna 2006 Ruud Gullit 2006 Luis Figo 2008, 2010 Jens Lehmann 2010 Zinedine Zidane 2010 Ryan Giggs 2010 Jose Mourinho (Trainer) 2014, 2016 Ronaldinho 2016 Cafu 2016 Samuel Eto'o 2016 Dida 2016

Die Ergebnisse der vergangenen Soccer Aid-Partien