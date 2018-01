Die Top 10 Tore vom Wochenende: Suarez und Messi liefern sich internen Schlagabtausch

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens -

Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Copa del Rey Atletico Madrid -

FC Sevilla Copa del Rey Valencia -

Alaves Ligue 1 PSG -

Dijon Copa del Rey Espanyol -

Barcelona Indian Super League Mumbai City -

Bengaluru Copa del Rey Leganes -

Real Madrid Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid – Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Indian Super League Kolkata -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis

Der FC Barcelona ringt Real Sociedad mit absoluten Traumtoren nieder. Lionel Messi schnibbelt einen Freistoß mit viel Gefühl unhaltbar in den Winkel und scheint sich einen Barca-internen Wettbewerb mit Luis Suarez um den schönsten Treffer des Abends zu liefern. Die Top 10 Tore vom Wochenende.

Luis Suarez (FC Barcelona): 2:2 gegen Real Sociedad

Der Beißer kann es auch mit viel Gefühl. Auf halblinker Position im Sechzehner von Lionel Messi angespielt, schlenzt der Uru das Leder unnachahmlich in den rechten Winkel und bringt die Katalanen wieder ins Spiel.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Morgan Sanson (Olympique Marseille): 2:0 gegen Stade Rennes

Seit dem Hinspiel gegen Rennes verlor OM lediglich ein Spiel in der Ligue 1. Und im Roazhon Park in der Bretagne nimmt Marseille Rache für das 1:3 im Hinspiel. Sanson besorgt nach starker Vorarbeit von Valere Germain von der rechten Seite die frühe Vorentscheidung, als er aus rund 13 Metern staubtrocken einschießt.

Pablo Fornals (Villarreal): 1:0 gegen Real Madrid

Die Königlichen stehen knietief in der Krise. Real hat mehr Punkte Rückstand auf Barca als Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Fornals kümmert das wenig. Erst scheitert Enes Ünal noch an Keylor Navas. Der Ball landet zentral bei Fornals, der mit einem wunderschönen Heber den Sieg der U-Boote besiegelt.

Pierre Lees-Melou (OGC Nizza): 1:0 gegen Amiens SC

Lees-Melou erzielt in der 66. Minute den so wichtigen Siegtreffer für Nizza. Das Team von Lucien Favre gewinnt durch den sehenswerten Treffer das fünfte der vergangenen sechs Spiele und klopft nochmal leise an das internationale Geschäft an. Lees-Melou setzt das Spielgerät nach Anspiel von Allan Saint-Maximin präzise an die Unterlatte - Traumtor!

Manu Garcia (Alaves): 1:0 gegen den FC Sevilla

Das 1:0 in der 52. Minute sollte nicht nur drei Punkte für Alaves bedeuten, sondern auch das Verlassen der Abstiegsränge. Diesem Anlass kann nur ein Traumtor gerecht werden. Und Garcia liefert. Der Kapitän wird halbhoch auf Höhe des Elfmeterpunkts angespielt. Eng beschattet nimmt er den Ball mit dem linken Oberschenkel an, lässt ihn einmal kurz aufprallen und befördert das Spielgerät ins rechte Kreuzeck.

Julio Tavares (Dijon FCO): 1:0 gegen den FC Metz

29 Sekunden braucht Dijon in Person von Julio Tavares für die Führung. Naim Sliti schickt Tavares in die Tiefe, der schickt Moussa Niakhate Kaffee holen und schiebt ins lange Eck ein. Zwischen Führungstreffer und 1:1-Ausgleich durch Nolan Roux liegen 88 Minuten.

Pione Sisto (Celta Vigo): 1:0 gegen UD Levante

Fußball kann so einfach und doch so schön sein. Sisto lässt durch einen einfachen Doppelpass mit Aspas vier Leute stehen und verwandelt trocken ins rechte untere Eck - wie sich herausstellen sollte war das der Siegtreffer.

Raul Jimenez (SL Benfica): 3:1 gegen Braga

Dritter gegen Vierter in der Liga NOS. Das Spiel steht beim Stand von 2:1 für Benfica auf der Kippe, Braga drückt und will den Ausgleich mit aller Macht. Dann kommt Franco Servi: Gefühlvolle Hereingabe auf den am langen Pfosten lauernden Jimenez. Der fackelt nicht lange und nimmt das Leder direkt - ein wunderschöner Volleytreffer ins lange Eck. So gewinnt man Topspiele.

Nicolas Pepe (OSC Lille): 1:0 gegen SM Caen

Es gibt nur diesen Bruchteil einer Sekunde, in der Yassine Benzias Pass auf Pepe ankommen kann. Der Zehner von Lille erwischt das richtige Timing, Pepe taucht alleine vor Remy Vercoutre auf, nimmt den Ball noch kurz mit dem linken Fuß mit und schlenzt das Leder anschließend über den Innenpfosten ins Netz.

Lionel Messi (FC Barcelona): 4:2 gegen Real Sociedad

Die Erlösung. Nach hartem Kampf und dem Traumtor von Luis Suarez zum zwischenzeitlichen 2:2 schnürt Messi den Sack zu. Doch Messi wäre nicht Messi, wenn er das nicht durch ein 25-Meter-Freistoßtor machen würde. GOAT?