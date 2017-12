Hope Solo und Eric Wynalda offizielle Kandidaten für US-Verbandspräsidentschaft

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Coppa Italia Live Juventus -

CFC Genua League Cup Live Chelsea -

Bournemouth League Cup Live Bristol City -

Man United Primera División Live Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Rom Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED)

Die frühere Nationaltorhüterin Hope Solo und der ehemalige Bundesligaspieler Eric Wynalda gehören zu den offiziellen acht Kandidaten für den Präsidenten-Posten des nationalen Verbandes US Soccer. Beide haben damit die Chance, sich bei der Generalversammlung am 10. Februar in Orlando zum Vorsitzenden wählen zu lassen und Präsident Sunil Gulati vom Amt abzulösen. Das vermeldete der Vorstand am Mittwoch.

Gulati hatte nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 in Russland angekündigt, sich im Februar nicht erneut zur Wahl zu stellen.

Für die offizielle Kandidatur hatten sich alle Kandidaten einer Hintergrundprüfung unterziehen müssen und drei Stimmen der Delegierten für die Zulassung benötigt.

Diese erhielten unter anderem auch Wynaldas ehemalige Nationalmannschaftskollegen Kyle Martino und Paul Caligiuri.

Solo will sich für Gleichberechtigung und Frauenrechte einsetzen

Solo hatte ihre Bewerbung Anfang Dezember bei Facebook begründet. "Wir brauchen leidenschaftliche und intelligente Menschen aus dem Fußball, die den Verband führen", schrieb die 36-Jährige.

Sie werde sich für eine Sieger-Mentalität sowie für Gleichberechtigung und Frauenrechte einsetzen, die Jugend fördern und für Transparenz im Verband sorgen, sollte sie gewählt werden.