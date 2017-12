Besiktas verpflichtet Domagoj Vida von Dynamo Kiew

La Liga Sa Jetzt El Clasico im RE-LIVE:

Besiktas schlägt mal wieder auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet Domagoj Vida. Der 28-Jährige ist bereits im Trikot des türkischen Meister abgelichtet worden. Einzig die offizielle Bestätigung des Transfers fehlt noch.

Der Kroate, der in der Saison 2010/11 in Leverkusen gespielt hat, kommt von Dynamo Kiew. Dort lief sein Vertrag nur noch bis zum 31. Januar 2017, die Türken können ihn also ablösefrei unter Vertrag nehmen. Einen Vorvertrag hatte der Verteidiger bereits im September unterzeichnet.

Im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München darf Vida trotz internationaler Einsätze in dieser Saison spielen. Mit Kiew hat er nämlich nur die Qualifikation für die Königsklasse bestritten sowie in der Europa League gespielt.