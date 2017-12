Roger Schmidt bei Beijing Guoan: Rehabilitation oder Auszeit?

Premier League Di 16:00 Boxing Day:

Die Konferenz Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Coppa Italia Lazio -

Florenz Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Coppa Italia AC Mailand -

Inter Mailand Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts -

Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

Deportivo Primera División Bilbao -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG

Seit Anfang Juli sitzt Roger Schmidt auf der Trainerbank von Beijing Guoan. Nach einem vielversprechenden Start verbuchte der Hauptstadtklub am Saisonende einen enttäuschenden neunten Platz und verpasste die anvisierte Qualifikation zur asiatischen Champions League deutlich. Nach einem halben Jahr steht der extreme Pressing-Stil, den der Coach präferiert, bereits auf dem Prüfstand.

Im Presseraum von Beijin Guoan sah man an diesem 3. Juli ausschließlich strahlende Gesichter. Roger Schmidt freute sich sichtlich über den warmen Empfang, den ihm die Pressevertreter und die Anhänger des Hauptstadtklubs bei seiner Ankunft bereiteten. Die Vereinsverantwortlichen waren sich sicher, dass ihnen mit der Verpflichtung des ehemaligen Leverkusen-Trainers ein großer Coup gelungen war.

"Roger Schmidt ist ein hervorstechendes Beispiel für aufstrebende deutsche Trainer. Für seinen Pressing-Stil, den er bei RB Salzburg und Bayer Leverkusen hat spielen lassen, bekam er weltweite Anerkennung", ließ der Verein nach der Bekanntgabe der Verpflichtung in einer Pressemitteilung wissen. Bei seinem Ex-Arbeitgeber sorgte die Anstellung derweil für Verwunderung, Rudi Völler sprach in der Sportbild süffisant von einer Auszeit, die sich Schmidt im Reich der Mitte gönne.

Für den Trainer war der Job aber nach seinem von Misstönen begleiteten Aus in Leverkusen die große Chance zur Rehabilitation und zur Aufpolierung seines mit Kratzern versehenen Images.

Schmidt startet mit Siegesserie bei Beijin Guoan

Tatsächlich ließ sich der Start unter Schmidt äußerst verheißungsvoll an. Gegen Tabellenführer Guangzhou Evergrande mit Felipe Scolari an der Seitenlinie setzte sich Guoan zur Premiere unter dem neuen Trainer direkt mit 2:0 durch, auch die folgenden drei Partien wurden siegreich gestaltet.

Medien wie Verantwortliche waren voll des Lobes für den neu implementierten Pressing-Spielstil, der bislang in dieser Intensität in China noch nicht gesehen war. Als Anerkennung für den Erfolgslauf wurde Schmidt im Juli zum Trainer des Monats gewählt.

Auch Manager Li Ming zeigte sich in dieser Phase mehr als angetan von dem deutschen Trainer und dessen akribischem Arbeitsstil. "Er und sein Trainerstab haben täglich von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr gearbeitet. Er kannte alle Spieler unglaublich schnell - all ihre Stärken und wo ihnen noch etwas fehlt", erzählte Li voll Anerkennung im Gespräch mit transfermarkt.de.

Soriano treffsicher nach Wiedervereinigung mit Schmidt

Erfolgsgarant für die Siegesserie zum Auftakt war dabei mit Jonathan Soriano ein Spieler, der Schmidt aus gemeinsamen Salzburger Tagen bereits bestens vertraut war.

"Es ist natürlich ein Vorteil, weil beim spanischen Trainer habe ich nicht so viel gespielt und jetzt unter Roger kann ich wieder spielen und Tore machen", zeigte sich Soriano gegenüber Skysport erfreut über die Zusammenführung mit seinem ehemaligen Coach.

In den ersten vier Partien nach der Amtsübernahme durch Schmidt untermauerte der Spanier seine Worte mit sieben Treffern, die seinem Team neun Zähler einbrachten.

Mit Winterneuzugängen zurück in die Erfolgsspur?

Ausgerechnet das von Felix Magath trainierte Shadong Luneng fügte Schmidt in der fünften Partie beim 2:2-Remis den ersten Punktverlust zu. Soriano zeigte sich in den Folgemonaten deutlich weniger treffsicher als in der Anfangszeit unter Schmidt, mit Burak Yilmaz wurde der einzige weitere verlässliche Torjäger im August an Trabzonspor abgegeben.

China-Legionäre: Die Top-11 der Super League © spox 1/13 Hulk, Oscar, Witsel & Co.: Immer mehr ausländische Stars zieht es in die Chinese Super League. Wir haben die SPOX-Top-11 der besten China-Legionäre zusammengestellt © getty 2/13 Im Tor steht kein Legionär, sondern Zeng Cheng von Guangzhou Evergrande. Warum? Ausländische Torhüter sind in der Super League verboten! Zeng ist als Torhüter des Jahres ein würdiger Notnagel und hielt sogar schon einmal einen Elfmeter von Thomas Müller © getty 3/13 In der Abwehr steht Routinier Ricardo Carvalho (Shanghai IPG). Der 39-jährige Portugiese gewann in seiner Zeit beim FC Porto, Chelsea und Real Madrid die Champions League, den UEFA-Cup, insgesamt sechs Meistertitel und ist amtierender Europameister © getty 4/13 Bei der EURO 2016 trafen Carvalhos Portugiesen dabei auch auf Richard Guzmics. Der 30-Jährige Innenverteidiger von Yanbian Funde hat insgesamt 22 Länderspiele für Ungarn auf dem Buckel © getty 5/13 Ryan McGowan komplettiert die defensive Dreierkette. Der 20-malige australische Nationalspieler wechselte bereits 2013 aus Schottland in die Chinese Super League und steht inzwischen bei Guizhou Hengfeng Zhicheng unter Vertrag © getty 6/13 Im Mittelfeld wird's prominent: Axel Witsel (r.) wechselte nach einer starken EM 2016 mit Belgien im Januar für den Schnäppchenpreis von 20 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg zu Tianjin Quanjian © getty 7/13 Witsels kongenialer Partner auf der Doppelsechs unserer Top-11 ist Ramires. Mit dem FC Chelsea gewann er 2012 die Champions League, im Januar 2016 wagte der heute 30-Jährige dann den Sprung zu Jiangsu Suning. Kostenpunkt: schlappe 28 Millionen Euro © getty 8/13 Der ganze Stolz vieler Super-League-Teams sind ihre Stars in der Offensive. Der 25-jährige Oscar, seines Zeichens englischer Meister 2016 mit Chelsea, spielt seit Januar in China. Shanghai SIPG ließ sich den Brasilianer immerhin 60 Millionen Euro kosten © getty 9/13 Ob Ezequiel Lavezzi bei Hebei China Fortune genauso viel Spaß hat wie mit Zlatan Ibrahimovic und Javier Pastore in Paris? Zumindest darf sich der Argentinier über eine Nominierung für unsere Top-11 freuen! © getty 10/13 Man mag es kaum glauben, aber Carlos Tevez ist inzwischen reife 33 Jahre alt. In seinen bisher erst acht Spielen für Shanghai Shenhua hat der argentinische Routinier immerhin schon sechs Scorerpunkte auf dem Konto und schafft es damit in die Top-11 © getty 11/13 Im Sturm trifft Tevez auf Jackson Martinez von Guangzhou Evergrande Taobao. Nach seinem Wechsel für 42 Millionen Euro von Atletico Madrid konnte der Kolumbianer 2016 gleich den chinesischen Meistertitel feiern © getty 12/13 Das brasilianische Kraftpaket Hulk komplettiert die Sturmreihe der Top-11. Shanghai SIPG ließ sich die Unterschrift des Nationalstürmers 2016 fast 56 Millionen Euro kosten. Seitdem kommt Hulk in 21 Spielen auf 13 Tore und 7 Vorlagen © spox 13/13 Und so sieht die Aufstellung in der Übersicht aus

Im Verbund mit immer wieder auftretenden Schwächen in der Rückwärtsbewegung führte dies nach nur zwei weiteren Siegen aus den restlichen neun Saisonpartien zu einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz und der schlechtesten Klub-Platzierung seit dem Ligabestehen.

Beim Weg zurück in die Erfolgsspur hoffen die Anhänger vor allem auf Verstärkungen in der winterlichen Transferperiode, aus unterklassigen Ligen wurden bislang fünf einheimische Spieler verpflichtet. Als möglicher Königstransfer in der winterlichen Transferperiode ist nach Goal-Informationen Lucas Moura im Gespräch, der bei PSG zum dauerhaften Bankdrücker degradiert wurde und den Kaderplatz des abgewanderten Yilmaz einnehmen könnte.

Schmidt in der neuen Saison schon auf dem Prüfstand

Angesichts der erhofften Neuzugänge in der anstehenden Transferperiode spart das aufgeregte Umfeld des Traditionsklubs noch mit überbordender Kritik an dem Fußball-Lehrer, der in der neuen Spielzeit aber auf dem Prüfstand steht. Durch die ausbleibenden Erfolge zum Saisonausklang wurden bereits erste leise Zweifel an Schmidts Spielsystem laut, die ihm bereits in Leverkusen zum Verhängnis geworden waren.

War er bei der Werkself lange Zeit noch von den Vereinsverantwortlichen in Schutz genommen und für seinen Spielstil gelobt worden, hatten sich im vierten Amtsjahr kaum noch zu kaschierende Abnutzungserscheinungen eingeschlichen.

Es entstand ein gefährlicher Teufelskreis aus ausbleibenden Erfolgserlebnissen und schwindender Überzeugung der Spieler in das schmidtsche System, der immer mehr an Eigendynamik gewann und in eklatanten Lücken in der Defensive und ideenlosen Angriffs-Vorträgen mündete.

China als Sprungbrett zurück nach Europa?

Neben der Nachhaltigkeit seines Spielsystems geht es für Schmidt in der im März beginnenden Spielzeit darüber hinaus auch um seine persönliche Perspektive. Langfristig werden sich die Klubverantwortlichen nicht mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben.

Als siebter Trainer in fünf Jahren wurde Schmidt mit einem Vertrag bis 2019 ausgestattet, um den Hauptstadtklub aus dem grauen Mittelfeld der Tabelle wieder in die nationale Spitzengruppe zu führen und einen ernsthaften Konkurrenten für Abonnement-Meister Guangzhou Evergrande zu formen.

Schmidt selbst sieht das Engagement derweil mittelfristig als Sprungbrett zurück in den europäischen Vereinsfussball, wie er im Gespräch mit dem Westfalenblatt verriet. Ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit wäre bei der anvisierten Rückkehr in europäische Gefilde aber gewiss nicht förderlich. Statt als Rehabilitation in einem unvoreingenommenen Umfeld wäre das China-Engagement dann wohl tatsächlich nur als Auszeit abzuheften.