Ajax empfängt PSV Eindhoven: Livestream und sonstige Informationen zum Klassiker

Hollands Rekordmeister Ajax Amsterdam trifft in der Eredivise am Sonntag (ab 16.45 Uhr imLivestream auf DAZN und im LIVETICKER auf SPOX) auf PSV Eindhoven. Die Dauerrivalen trennen momentan ganze zehn Zähler. SPOX gibt Euch alle Infos zu Livestreams und was Ihr sonst noch über das Duell wissen müsst.

Für Ajax läuft es zum Ende der Hinrunde in der höchsten niederländischen Spielklasse für die eigenen Ansprüche nicht gut. Ajax hat bereits zehn Zähler Rückstand auf den Tabellenführer PSV Eindhoven.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der spielt dagegen eine herausragende Hinserie. Von 14 Partien gewann die PSV 13 Begegnungen - für Ajax ist das Aufeinandertreffen fast schon die letzte Chance, nochmal ins Meisterrennen einzugreifen.

Wann und Wo findet Ajax gegen PSV statt?

Partie Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven Anpfiff Sonntag, 10. Dezember, 16.45 Uhr Stadion Amsterdam Arena, 53.631 Zuschauer

Wo kann ich Ajax gegen PSV sehen?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie live im Stream - wie viele andere Spiele auch. Als "Netflix des Sports" bringt euch DAZN neben Spielen der Eredivise auch die Ligue 1, Serie A, die Premier League und Primera Division sowie die Highlights des US-Sports aus der NBA, NFL und MLB auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo gibt es das Spitzenspiel der Eredivise im Liveticker?

SPOX liefert Euch zu allen wichtigen Partien den passenden Ticker. Hier geht es zum Duell AJAX gegen PSV.

Ajax vs. PSC: Historie des Duells

In den Niederlanden ist die Begegnung unter dem Namen "De Topper" bekannt. 131 trafen beide Teams wettbewerbsübergreifend aufeinander. Beide Teams gewannen je 53 Duelle. Die letzten 10 Duelle:

Datum Partie Wettbewerb Ergebnis 23.4.2017 PSV - AJAX Eredivise 1:0 18.12.2016 AJAX - PSV Eredivise 1:1 20.3.2016 PSV AJAX Eredivise 0:2 4.10.2015 AJAX - PSV Eredivise 1:2 1.3.2015 PSV - AJAX Eredivise 1:3 14.8.2014 AJAX - PSV Eredivise 1:3 19.1.2014 AJAX - PSV Eredivise 1:0 22.9.2013 PSV - AJAX Eredivise 4:0 14.4.2013 PSV -AJAX Eredivise 2:3 1.12.2012 AJAX - PSV Eredivise 3:1

Aktuelle Situatiom bei Ajax und PSV

Philip Cocu, seines Zeichens Trainer der PSV, mahnt vor zu viel Euphorie "Selbst wenn wir das Duell gewinnen, st es noch ein langer Weg bis zur Meisterschaft", erklärte Cocu vor Medienvertretern am Freitag. Der Ex-Kapitän weiß, wovon er spricht. 2007 gab Eindhoven mit ihm als Spielerr einen zwischenzeitlichen 11-Punkte-Vorsprung aus der Hand. Bis auf den Schweden Lundquist kann Cocu aus dem vollen Schöpfen.

Bei Ajax sind die bundesligabekannten Klaas-Jan Huntelaar und Amin Younes noch fraglich. Spielen kann voraussichtlich Max Wöber, der gegen Twente verletzt rausmusste.