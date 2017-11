"Henry war der beste Spieler der Welt"

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior

Jens Lehmann, Ex-Torhüter des DFB-Team und des FC Arsenal, findet, dass Thierry Henry einst der beste Spieler auf der Welt war. Außerdem erzählte der 48-Jährige von einer besonderen Situation zwischen den beiden im Training der Gunners.

"Über die Jahre hatte ich das Glück, mit vielen sehr guten Fußballern zusammenspielen zu dürfen - unter anderem Olaf Thon, Andi Möller und Lothar Matthäus", schreibt Lehmann in seiner bald erscheinenden Autobiographie, von der Omnisport bereits exklusive Auszüge vorliegen. "Aber am Ende war es Thierry Henry, der mich am meisten beeindruckt hat."

"Offensichtlich hatte ich Majestätsbeleidigung begangen"

Henry spielte von 1999 bis 2007 bei den Nordlondonern, Lehman stieß 2003 dazu und blieb bis 2008 ein Gunner. Für den Torhüter war "Thierry Henry während seiner Arsenal-Jahre der beste Spieler in der Welt."

Vor allem aufgrund "seiner Geschwindigkeit und seiner spektakulären Spielweise auf dem Platz", bewunderte Lehmann den französischen Nationalspieler, der von 2003 bis 2006 dreimal hintereinander Torschützenkönig der Premier League wurde.

Die gemeinsame Zeit der beiden beim FC Arsenal startete mit einem kleinen Zwischenfall. "In einem meiner ersten Trainingsspiele war ich mit Henry in einem Team. Als er dann denn Ball verloren hat, habe ich das getan, was ich immer getan habe. Ich rief: 'Hey Thierry! Lauf, hol den Ball. Hol ihn Dir!"

Eine Aktion, die beim Angreifer offenbar nicht besonders gut ankam: "Henry, der aufgrund seiner Fähigkeiten bereits einen besonderen Status in England genoss, hob seinen Kopf und beleidigte mich auf Französisch. Offensichtlich hatte ich Majestätsbeleidigung begangen", erklärte Lehmann weiter. Er betonte aber auch, dass er später ein sehr gutes Verhältnis zum Weltmeister von 1998 gepflegt habe.