FIFA sperrt drei Ex-Funktionäre lebenslang

Der Weltverband FIFA hat erneut drei hochrangige Ex-Funktionäre wegen Bestechung und Korruption lebenslang von allen Fußballaktivitäten gesperrt.

Die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission verurteilte am Dienstag Richard Lai (Ex-Präsident Guam), Julio Rocha (Ex-Präsident Nicaragua) und Rafael Esquivel (Ex-Präsident Venezuela).

Alle drei Ex-Funktionäre haben im Zuge der Ermittlungen der US-Justiz eingestanden, in diversen Fällen Bestechungsgelder entgegengenommen zu haben.

Gegen die Funktionäre wurden zudem Geldstrafen verhängt, die in Relation zu den erhaltenen Bestechungsgeldern stehen. Über die genaue Höhe der Geldstrafen machte die FIFA keine Angaben.

Die Bestechung hatte "Vorfahrt"

Um die Zahlung von Schmiergeldern an hochrangige Fußball-Funktionäre aus Südamerika zu verschleiern, erhielten die Empfänger offenbar Automarken als Spitznamen. Laut eines Zeugen beim FIFA-Prozess in New York wurden die Funktionäre unter anderem als "VW", "Benz", "Fiat", "Honda", "Peugeot" und "Kia" bezeichnet.

Dies sagte Santiago Pena, ein früherer Mitarbeiter der Sportmarketing-Agentur "Full Play" aus Argentinien, am Montag (Ortszeit) aus. In Dokumenten der Firma, die sich in der Vergangenheit unter anderem die TV-Rechte an der südamerikanischen WM-Qualifikation und der Copa America gesichert hatte, tauchen verschiedene Namen auf.

Rafael Esquivel (Ex-Präsident Venezuela) wurde als "Benz" geführt. Luis Chiriboga (Ex-Präsident Ecuador) hatte den Namen "Toyota". Juan Angel Napout (Ex-Präsident Paraguay, früherer FIFA-Vizepräsident) hieß "Honda". Dabei tauchen überwiesene Summen im hohen sechsstelligen Bereich auf.

Dass "Benz" 640.000 Euro und "Toyota" 425.000 Euro jeweils für "Q2022" erhalten haben, stellt erneut den übernächsten WM-Gastgeber Katar (Englisch: Qatar) in einem schlechten Licht dar. Allerdings gehörten weder Esquivel noch Chiriboga dem Exekutivkomitee des Weltverbands FIFA an, das die Endrunde an Katar vergeben hat.

Angeklagt sind im Stadtteil Brooklyn die früheren Funktionäre Jose Maria Marin (85/Brasilien), Napout (59/Paraguay) und Manuel Burga (60/Peru).

Ob der Mord am Mexikaner Adolfo Lagos am Sonntag tatsächlich etwas mit dem FIFA-Prozess zu tun, bleibt fraglich. Zwar soll auch der nationale Fernsehsender Televisa, dessen Vizepräsident Lagos war, in den Korruptionsskandal verwickelt sein - Lagos hatte laut mexikanischer Quellen aber nichts mit dem Sport innerhalb seines Senders zu tun.

Der 69-Jährige war mit dem Fahrrad in Mexiko-Stadt unterwegs und wurde von einer Eskorte begleitet, als er laut Augenzeugenberichten von zwei Attentätern auf einem Motorrad angegriffen wurde. Lagos erlag im Krankenhaus seinen Schussverletzungen.

Die Sperren der FIFA-Ethikkommission

Bislang hat die FIFA-Ethikkommission zahlreiche Sperren für alle fußballrelevanten Tätigkeiten im Weltfußball ausgesprochen.Die Strafen im Überblick, berücksichtigt sind nur Sperren, keine Geldstrafen: