Advocaat hört als Bondscoach auf

Der Niederländer Dick Advocaat wird nach der verpassten WM-Qualifikation sein Amt als Bondscoach aufgeben. Nach Angaben des niederländischen TV-Senders NOS gab der 70-Jährige seine Entscheidung am Mittwoch in Aberdeen bekannt.

"Das sind meine letzten beiden Spiele, dann höre ich bei der Elftal auf", zitierte der Sender den ehemaligen Trainer des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Die Niederlande spielt am Donnerstag in Schottland und am Dienstag in Rumänien.

Advocaat war dreimal in seiner Karriere als Bondscoach tätig. Im Juni wurde er Nachfolger von Danny Blind, um die Niederlande doch noch zur WM in Russland im kommenden Sommer zu führen. Die Aufgabe misslang jedoch. Sein Vertrag läuft aus.

Ein Nachfolger Advocaats auf der Trainerbank der Elftal steht noch nicht fest. "Ein ausländischer Trainer ist als Bondscoach möglich", sagte Eric Gudde, der neue Direktor für den Profibereich beim niederländischen Fußballverband KNVB.

Bevor Gudde die Suche nach einem neuen Nationaltrainer beginnt, will er einen Sportdirektor einstellen. Auch diese Position könnte mit einem Ausländer besetzt werden, sagte er. Zudem kündigte Gudde an, dass der neue Bondscoach vor der neuen Länderspielserie im März 2018 sein Amt antreten soll.