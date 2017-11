Belgien: Makelele neuer Eupen-Coach

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN NHL Sa 19:00 Draisaitl zur Primetime: Oilers @ Rangers Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolves Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atlético Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Brom -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Málaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Brondby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing

Der 71-malige französische Nationalspieler Claude Makelele ist neuer Chefcoach des belgischen Erstligisten AS Eupen. Der 44-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Real Madrid, den FC Chelsea und Paris St. Germain spielte, ersetzt Jordi Condom.

Zuletzt war Makelele als Assistenztrainer beim englischem Premier-League-Klub Swansea City tätig gewesen. Eupen ist zurzeit Tabellenletzter der belgischen Liga.

"Durch die Entwicklung der sportlichen Situation in den vergangenen Wochen verbunden mit der aktuellen Tabellensituation ist die AS Eupen zu der Entscheidung gelangt, einen neuen Impuls für eine erfolgreiche Gestaltung der kommenden Herausforderungen setzen zu müssen und einen neuen Cheftrainer zu engagieren", lautete die Begründung der Eupener.

Condom wurde vom Verein ein neuer Aufgabenbereich innerhalb des Klubs angeboten. Dies lehnte der bisherige Coach aber ab, der sich anderweitig orientieren will. Makelele war im Jahr 2016 auch als Technischer Direktor bei AS Monaco tätig gewesen.

"Claude Makelele, 'Motor' all seiner Mannschaften, personifiziert Kampfgeist und gleichzeitig Fair Play im Fußball. Die AS Eupen ist überzeugt, dass Claude Makelele mit seiner Persönlichkeit, Erfahrung und Motivation der Mannschaft und dem gesamten Verein helfen wird, ihre Ziele in den kommenden zweieinhalb Jahren zu erreichen", teilte Eupen mit. Am Dienstag tritt er seinen Dienst in Belgien an.