Eine Karriere endet, ein Vermächtnis bleibt

Der frühere Bundesliga-Profi Ze Roberto hat mit 43 Jahren dann doch genug vom Fußball. Sein letztes Heimspiel am vorletzen Spieltag der brasilianischen Liga für Palmeiras Sao Paulo wurde zur großen Abschiedsparty.



Für wenige Minuten gehörte ihm die Arena ganz alleine. Ze Roberto stand vor Anpfiff des letzten Heimspiels seiner 23-jährigen Karriere als Profifußballer am und im Mittelpunkt, winkte zu den Fans auf den leider nur halb gefüllten Rängen des Allianz Parque in Sao Paulo und ließ sich noch einmal von den Anhängern der SE Palmeiras feiern. "Al al al, Ze Roberto é animal", hallte es durch das Rund. Der nimmermüde Ze, ein Tier.

"Ich beende heute einen erfolggekrönten Zyklus, der nicht besser als mit einem Sieg hätte vollbracht werden können. Mit allem, was ich zum Fußball beigetragen habe, trete ich glücklich ab", sagte der 43-Jährige nach dem 2:0-Triumph über Botafogo FR am vorletzten Spieltag der brasilianischen Liga. Bei Abpfiff flossen dann Tränen. Ein kurzes Innehalten kniend auf dem Rasen, eine letzte Stadionrunde: Dann war Schluss.

Ze Roberto: "Es bleibt ein Vermächtnis"

"Es endet eine Karriere, es bleibt ein Vermächtnis", hatte der Defensivspieler, der auch in der Bundesliga zwischen 1998 und 2011 bei Bayer Leverkusen, Bayern München und dem Hamburger SV Spuren hinterließ, wenige Stunden zuvor ein Foto in seinem Instagram-Profil betitelt, das ihn in Klub- und Selecao-Trikots zeigt. Am Montagabend hatten schon über 70.000 auf "Gefällt mir" geklickt, über 2000 Internet-User ihre Grußbotschaften hinterlassen.

Ze Roberto, der lauf- und dribbelstark sich auf der linken Seite wohlfühlte, begann seine Karriere 1994 bei Portuguesa Sao Paulo. Mehr als die Hälfte seiner 1161 Spiele bestritt er in Deutschland, gewann in 336 Bundesliga-Spielen Fans und einen guten Ruf in Leverkusen (1998-2002), München (2002-2009) und Hamburg (2009-2011), triumphierte mit den Bayern je viermal in Meisterschaft und Pokal.

Auch im hohen Alter noch erfolgreich

Auch auf seiner letzten Station war der bekennende Christ, dreifache Familienvater und Rastalocken-Träger Arbeitstier und Titelhamster. Mit Palmeiras, für das er in drei Jahren 133 Spiele bestritt, triumphierte er 2015 im Pokal und 2016 erstmals in der heimischen Meisterschaft, es war sein 15. Klubtitel. Sein Traum vom Libertadores-Cup-Gewinn, für den er seine Karriere noch einmal ausgedehnt hatte, erfüllte sich jedoch nicht.

Ze Roberto: Running Man © getty 1/26 Warum nicht mit 42 Meister werden? Ze Roberto hat's getan. Im November 2016 holte er mit Palmeiras den Titel in Brasilien. Einer von unzähligen Höhepunkten seiner Karriere. Jetzt hängt er noch eine Saison dran, dann ist aber Schluss. Wir blicken zurück: © getty 2/26 Zurück ins Jahr 1998. Bei Real Madrid hatte es nicht so gut funktioniert für José Roberto da Silva Júnior, also versuchte er in Leverkusen sein Glück © getty 3/26 Vier Jahre spielte er für Bayer. Sein letztes war die unglaubliche "Vize-Saison" 2002: 2. in der Meisterschaft, Finalist im DFB-Pokal und in der Champions League © getty 4/26 Von Bayer ging's zu den Bayern und dort gab's gleich im ersten Jahr, also 2003, das Double aus Meisterschaft und Pokal © getty 5/26 Gleich vier Mal gewann Ze mit den Bayern das Double. Seine erste Meisterschaft war übrigens Giovane Elbers vierte und letzte mit den Münchenern © getty 6/26 Vier Jahre sollte Ze Roberto zunächst bei den Bayern bleiben © getty 7/26 2006 transferierten ihn dann die Bayern an Nacional Montevideo in Uruguay. Dort spielte er aber nicht, sondern ging auf Leihbasis zum FC Santos © getty 8/26 Von dort aus ging es nach einem Jahr wieder zurück zu den Bayern © getty 9/26 Der große Torjäger war der fleißige Mittelfelddauerrenner nie. Für die Bayern waren es 20 Treffer in 248 Pflichtspielen © getty 10/26 Luftgitarre mit Ze im Circus Krone im Dezember 2008. Bastian Schweinsteiger hat auch seinen Spaß © getty 11/26 Kein normaler Brasilianer, oder? Ze Roberto hatte keine Probleme mit dem deutschen Winter © getty 12/26 Im Frühjahr 2009 war endgültig Schluss für Ze beim FC Bayern. Knapp 35 war er damals und hätte gern noch einen Zweijahresvertrag gehabt, die Bayern wollten ihm nur ein Jahr geben © getty 13/26 Also zog er weiter, denn der Hamburger SV hatte durchaus Bock auf den Brasilianer, der nicht altern wollte © getty 14/26 Wie zuvor in Leverkusen und auch in München wurde Ze zum Publikumsliebling in Hamburg. Hier eine Szene aus dem Nordderby gegen Werder Bremen mit dem ehemaligen Bayern-Kollegen Torsten Frings © getty 15/26 Ein paar illustre Kollegen hatte Ze auch in Hamburg. Hier jubelt er gemeinsam mit dem legendären Ruud van Nistelrooy © getty 16/26 Maximale Professionalität und Top-Fitness - davon zehrte Ze Roberto immer. Mit Mitte 30 machte er beileibe keine schlechte Figur © getty 17/26 Zwei Saisons gab er alles für den HSV, absolvierte 72 Pflichtspiele (8 Tore). Wie in München zog er weiter, weil ihn die Hamburger nur für ein weiteres Jahr engagieren wollten © getty 18/26 Bevor es mit seinen weiteren Stationen weitergeht, wollen wir einen Blick auf seine Karriere in der Selecao werfen. Hier sehen wir Ze im September 2003 mit Ronaldinho © getty 19/26 Im Mai 2004 im Zweikampf mit Zinedine Zidane im Freundschaftsspiel Frankreich gegen Brasilien. Zwischen 1997 und 2006 spielte Ze für die Selecao © getty 20/26 Sein 84. und letztes Länderspiel war das Viertelfinale bei der WM in Deutschland. Brasilien unterlag Frankreich - pardon: Zidane - mit 0:1 © getty 21/26 Nach einem Abstecher nach Katar landete Ze 2012 wieder in seiner brasilianischen Heimat. Drei Saisons spielte er für Gremio Porto Alegre © getty 22/26 Im zarten Alter von 40 Jahren schloss er sich dann Palmeiras Sao Paulo an, 2015 wurde er mit dem Klub brasilianischer Pokalsieger © getty 23/26 Und ein Jahr später dann wie eingangs erwähnt brasilianischer Meister. Und weil er immer noch ganz gut zu Fuß ist und... © getty 24/26 ... noch immer eine blendende Figur macht (höhö), hängte er noch eine Saison dran. Jetzt, Ende 2017, ist dann aber wirklich Schluss © getty 25/26 In seinem letzten Profispiel am 28.11.2017 gewinnt er mit Palmeiras 2:0 gegen Botafogo und wird von den Kollegen gebührend gefeiert © getty 26/26 Tränen zum Abschied nach 23 Profi-Jahren: "Ich trete glücklich ab"

Mit der Nummer 11 auf dem Rücken und der Kapitänsbinde am Arm führte Jose Roberto da Silva Junior die "Grünen" (Verdao) am Montag gegen Botafogo aufs Spielfeld. Dabei hatte der Mann mit dem noch heute beneidenswerten Athletenkörper seit Mitte August auch wegen Verletzungsproblemen nur noch zweimal im Kader gestanden.

"Den Jungspunden 90 Minuten lang hinterher rennen ist nicht einfach", musste der 85-malige Nationalspieler, der mit der Selecao die Copa America (1997, 1999) und den Confed Cup (1997, 2005) gewann, am Ende eingestehen. Die Krämpfe auf der Ehrenrunde waren dann das letzte Signal zum Aufhören.