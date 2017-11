Wo kann ich Japan - Brasilien sehen?

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? Friendlies Japan -

Während noch einige Nationalteams um das Ticket für die WM 2018 in Russland kämpfen, treten Japan und Brasilien in einem Testspiel gegeneinander an (Freitag, 13 Uhr live auf DAZN). Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream und der Bilanz beider Teams im direkten Vergleich.

Beide Teams setzten sich souverän in ihrer jeweiligen Qualifikationsgruppe zur WM 2018 durch und nutzen die Länderspielpause für einen Gastauftritt in Europa.

Bevor es für Brasilien gegen England geht und die japanische Elf bei Belgien antritt, treten beide Teams in Frankreich gegeneinander an. Austragungsstätte ist dabei das Stade Pierre-Mauroy, Heimstätte vom OSC Lille.

Wann findet Japan - Brasilien statt?

Partie Japan - Brasilien Anpfiff Freitag, 10. November um 13 Uhr Stadion Stade Pierre-Mauroy in Lille

Wo kann ich das Spiel im Livestream verfolgen?

Der Streaming-Service DAZN zeigt euch neben den Playoff-Spielen der WM-Qualifikation auch ausgewählte Testspiele. Darüber hinaus sind auch zahlreiche andere internationale Sportligen wie die MLB, NBA oder NFL im DAZN-Programm enthalten.

Halilhodzic vertraut auf Bundesligaspieler - Kagawa nicht dabei

Mit Gotoku Sakai, Makoto Hasebe, Yuya Osako, Genki Haraguchi und Takuma Asano stehen fünf Spieler aus der Bundesliga im japanischen Aufgebot, Dortmunds Shinji Kagawa wurde hingegen dieses Mal nicht berufen.

Nach knapp drei Jahren Pause ist auch Ryota Morioka wieder Bestandteil des Kaders, Kazuki Nagasawa könnte zu seinem Debüt kommen. Vor seinem 100. Länderspieleinsatz steht derweil Yuto Nagatomo von Inter Mailand.

Diego zurück, Coutinho wohl nur auf der Bank

Neymar und Dani Alves mussten diesmal keine langen Reisen auf sich nehmen, die Selecao bereitet sich in Paris auf den Vergleich mit Japan vor und absolviert ihre Trainingseinheiten im Prinzenpark. Für die beiden abschließenden Länderspiele des Kaders berief Nationaltrainer Tite auch Ex-Bundesligastar Diego ins Aufgebot, der zuletzt vor neun Jahren in der Nationalmannschaft auflief.

Auch Philippe Coutinho bekam eine Einladung zur Nationaelf, obwohl er zuletzt mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte. "Die Chance, dass er gegen Japan zum Einsatz kommt, ist eher gering. Aber wir arbeiten daran, dass er gegen England einsatzfähig ist", erklärte Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar.

Die letzten Spiele zwischen Japan und Brasilien

Jahr Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2014 Testspiel Japan - Brasilien 0:4 2013 Confed-Cup Brasilien - Japan 3:0 2012 Testspiel Japan - Brasilien 0:4 2006 Weltmeisterschaft Japan - Brasilien 1:4

Beide Teams trafen bislang in elf Partien aufeinander, bei zwei Remis und neun Niederlagen gab es dabei für die japanische Auswahl noch keinen einzigen Sieg zu bejubeln.