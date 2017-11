Wo kann ich Spartak gegen Zenit live sehen?

NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Super Liga Live Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Live Nizza -

Lyon Serie A Live Genua -

AS Rom Serie A Live AC Mailand -

FC Turin Serie A Live Udinese -

Neapel Primera División Live Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Live Marseille -

Guingamp Premier League Live Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED)

Am 18. Spieltag der russischen Premier Liga treffen der Rekordmeister Spartak Moskau und Zenit Sankt Petersburg aufeinander. Das Duell der beiden Top-Teams steigt am Montag, dem 27. November, um 17.30 Uhr in der Otkrytije Arena in der Hauptstadt. SPOX liefert euch alle wichtigen Infos und verrät euch, wo ihr das Spiel im LIVETICKER verfolgen könnt.

Während Spartak Moskau als amtierender Meister bereits acht Punkte Abstand auf den Lokalrivalen Lokomotive hat, welcher die Tabelle mit 36 Punkten anführt, könnte Zenit St. Petersburg mit einem Sieg bei einer gleichzeitigen Niederlage des Ersten sogar mit den Hauptstädtern gleichziehen.

Bei Spartak wird Coach Massimo Carrera aller Voraussicht nach auf den ehemaligen Bundesliga- und Nationalspieler Serdar Tasci setzen. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln ist bei den Hauptstädtern in der Viererkette als Innenverteidiger gesetzt. Im Hinspiel, welches Zenit mit 5:1 für sich entschied, musste er nach einer Zehenverletzung noch zuschauen.

Wann findet das Spiel Spartak Moskau gegen Zenit Sankt Petersburg statt?

Partie Spartak Moskau - Zenit Sankt Petersburg Datum Montag, 27. November Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Otkrytije Arena Moskau

Wo kann ich Spartak gegen Zenit live verfolgen?

Für das Spiel zwischen den beiden russischen Schwergewichten wird im deutschen Fernsehen keine TV-Übertragung angeboten. Das Streaming-Portal DAZN zeigt die Partie aber selbstverständlich live und in voller Länge. Natürlich lässt auch SPOX euch nicht hängen und ihr könnt das Spiel im LIVETICKER verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist dein Live-Streaming Angebot. Du bekommst tausende Sport Events live und im Re-Live in HD auf allen Geräten. Es gibt die Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und auch US-Sport und viele andere Sportarten sind im Angebot. Das Beste daran? Der erste ist Monat ist gratis. Danach kostet der Service 9,99 Euro monatlich.

Spartak Moskau: Kader und Verletzungen

Position Spieler von Spartak Moskau Tor Aleksandr Selikhov, Artem Rebrov Abwehr Giorgi Jikia, Salvatore Bocchetti, Ilya Kutepov, Serdar Tasci, Marko Petkovic, Andrey Eshchenko Mittelfeld Fernando, Mario Pasalic, Denis Glushakov, Roman Zobnin, Alekasandr Samedov, Dmitri Kombarov, Ivelin Popov Angriff Pedro Rocha, Lorenzo Melgarejo, Quincy Promes, Zelimkhan Bakaev, Ze Luis, Luiz Adriano

Neuzugang und Abwehrspieler Georgi Tigiev wird mit einem Kreuzbandriss voraussichtlich noch bis Ende März ausfallen.

Artem Timofeev wird ebenfalls aufgrund eines Kreuzbandrisses wohl erst wieder ab März zur Verfügung stehen.

Der georgische Mittelfeldspieler Jano Ananidze laboriert seit Ende September an einer Sprunggelenksverletzung - Rückkehr unbekannt.

Zenit St. Petersburg: Kader und Verletzungen

Position Spieler von Zenit St Petersburg Tor Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov, Egor Baburin Abwehr Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Domenico Criscito, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Yuri Zhirkov, Maksim Karpov Mittelfeld Leandro Paredes, Matias Kranevitter, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov, Christian Noboa, Aleksandr Yerokhin, Kirill Kaplenko, Emiliano Rigoni Angriff Sebastian Driussi, Artem Dzyuba, Aleksandr Kokorin, Dmitri Poloz

Stammtorwart Andrey Lunev zog sich im Länderspiel für Russland gegen Spanien bei einem Zusammenprall eine Gesichtsverletzung zu. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch offen.

Mittelfeldroutinier Viktor Faizulin fällt aufgrund einer Knie-OP noch bis Ende Januar aus.

Zenit: Mittelfeld-Legionäre und überwundene Krise

Im defensiven Mittelfeld der Blau-Weißen ziehen die beiden vor der Saison verpflichteten Legionäre Leandro Paredes von der AS Rom und Matias Kranevitter von Atletico Madrid die Fäden. Paredes ist mit je drei Toren und Assists als Sechser außerdem durch Torgefahr aufgefallen.

In der Innenverteidigung ist mit Branislav Ivanovic ein ehemaliger Chelsea-Akteur gesetzt.

Nachdem man bei Zenit fünf Spiele in Folge nicht gewann und aufgrund dessen die Tabellenführung nach zehn Spieltagen an der Spitze an Lokomotive Moskau abgeben musste, wurde die Krise am letzten Wochenende spektakulär mit einem 5:0 gegen Tosno beendet.

Spartak: Quincy Promes überragt alle

Der niederländische Nationalspieler Quincy Promes sorgt bei den Hauptstädtern in der Offensive für mächtig Furore. Der 25-Jährige Flügelspieler spielt womöglich die beste Saison seiner Karriere und hat als Flügelspieler bereits acht Tore und sechs Assists auf seinem Konto - Top-Scorer in der russischen Liga.

Auch die Torquote von Luiz Adriano kann sich sehen lassen. Der Brasilianer hat in der laufenden Saison sechs Mal genetzt.

Sein Gegenüber Aleksandr Kokorin braucht sich allerdings auch nicht verstecken. Der Zenit-Stürmer ist mit neun Toren aktueller Top-Torjäger in der Premier Liga.