Sehnsucht nach der Premier League

Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Serie A Chievo Verona -

Roma Premier League Southampton -

Arsenal Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Premier League Manchester United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto

Vor zehn Jahren hat Andreas Weimann Österreich verlassen, er wechselte von der Nachwuchsabteilung des SK Rapid zu Aston Villa. Mittlerweile spielt der 26-jährige Flügelstürmer in der zweitklassigen englischen Championship für Derby County. SPOX hat ihn in England besucht.

"Ich fühle mich schon noch als Österreicher", sagt Weimann und lächelt etwas schelmisch. Eigentlich ist er mittlerweile ein halber Brite, seit er 15 Jahre alt ist lebt Weimann auf der Insel. "Meine Frau ist Engländerin und mein Sohn ist in England geboren. Ich fühle mich hier wie zu Hause."

Nach acht Jahren bei Aston Villa wechselte Weimann im Juli 2015 für 3,8 Millionen Euro nach Derby. Einen fixen Stammplatz erkämpfte er sich zunächst aber nicht. Sein ehemaliger Aston-Villa-Trainer Paul Lambert holte ihn daraufhin in der vergangenen Rückrunde per Leihe zum Ligarivalen Wolverhampton Wanderers, wo Weimann auf Anhieb überzeugte. Die Rückkehr nach Derby verlief dann zunächst erfolgreich, in den ersten neun Spielen der aktuellen Saison stand Weimann stets in der Startelf. "Ich habe ganz gut gespielt", erinnert er sich, "aber leider keine Tore oder Assists geliefert."

Ende September verlor Weimann seinen Stammplatz und kehrte erst wieder am 18. Spieltag in die erste Elf zurück. Beim 2:0-Sieg gegen die Queens Park Rangers bereitete Weimann direkt beide Treffer vor und begann auch das folgende Spiel an diesem Samstag beim Absteiger FC Middlesbrough. Auf dem rechten Flügel spielte Weimann durch und hatte sogar einige Torchancen - ließ diese jedoch ungenutzt. Dank eines Dreierpacks des Tschechen Matej Vydra gewann Derby trotzdem locker mit 3:0.

"Dieser Auswärtssieg bei einem Aufstiegsfavoriten wie Middlesbrough ist super für uns", sagt Weimann. "Jetzt haben wir zwei Heimspiele hintereinander und klettern hoffentlich noch weiter nach oben." Aktuell ist Derby Sechster und somit in den Playoff-Rängen. Die ersten beiden Vereine steigen direkt in die Premier League auf, die folgenden vier spielen untereinander einen weiteren Platz aus. "Unser Saisonziel ist es, die Playoffs zu erreichen", sagt Weimann, "und hoffentlich steigen wir dann auf."

Weimann über Aston Villa, den ÖFB und seine Zukunftspläne

Weimann will dorthin zurückkehren, wo er schon einmal war: in die Premier League. Drei Jahre lang kämpfte er sich bei Aston Villa einst durch die Jugendmannschaften, ehe er im August 2010 19-jährig für die Profis debütierte. Bis zu seinem Wechsel zu Derby erzielte er in 113 Premier-League-Spielen 17 Tore und bereitete zehn weitere vor. "Die acht Jahre bei Aston Villa waren eine sehr schöne Zeit", sagt Weimann, "Villa ist schließlich ein riesengroßer Verein."

Es war Weimanns beste Zeit, regelmäßig wurde er auch ins Nationalteam berufen. Letztmals aber im März 2015, kurz vor seinem Wechsel nach Derby. "Seitdem hatte ich keinen Kontakt mehr zum ÖFB", sagt Weimann. Auch nicht zum neuen Teamchef Franco Foda. "Ich kenne ihn nicht und habe noch nie mit ihm geredet." Abgeschlossen hat Weimann mit seiner ÖFB-Karriere aber keineswegs: "Ich will immer für das Nationalteam spielen und bin auch noch relativ jung. Mal schauen, was noch passiert."

Seine Zukunft im Vereinsfußball sieht Weimann jedenfalls auf der Insel. "Es ist mein Ziel, in den nächsten Jahren in England zu bleiben", sagt er. Auch bei einer potentiellen Anfrage seines Ex-Klubs Rapid? "Ja, aktuell würde ich auf keinen Fall zurückkehren." Mit Derby arbeitet Weimann stattdessen an einer anderen Rückkehr: an der Rückkehr in die Premier League.