Kroos und Hummels Anwärter auf Ballon d'Or

Toni Kroos von Real Madrid und Mats Hummels von Bayern München sind als einzige deutsche Fußballer für den prestigeträchten "Ballon d'Or" nominiert worden. Wie die französische Fachzeitschrift France Football am Montag mitteilte, gehören neben Kroos und Hummels auch die Bundesligaprofis Robert Lewandowski (Bayern München) und Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) ebenso wie Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Argentiniens Superstar Lionel Messi zu den 30 Nominierten.

Mit dem Ballon d'Or werden seit 1956 die überragenden Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Zunächst konnten nur europäische Spieler gewählt werden, ab 1995 dann alle Fußballer, die bei europäischen Klubs spielten und ab 2007 jeder Profi unabhängig von Liga und Nationalität.

Ballon d'Or: Das sind die Top 30! © getty 1/31 Für den Goldenen Ball des besten Fußballers der Welt - nicht zu verwechseln mit dem FIFA-Weltfußballer! - hat France Football die Finalisten nominiert. Netter Effekt: Es gibt sie in Fünferhäppchen! © getty 2/31 Marcelo (Real Madrid/Brasilien) © getty 3/31 Paulo Dybala (Juventus Turin/Argentinien) © getty 4/31 N'Golo Kante (FC Chelsea/Frankreich) © getty 5/31 Luka Modric (Real Madrid/Kroatien) © getty 6/31 Neymar (Paris Saint-Germain/Brasilien) © getty 7/31 Jan Oblak (Atletico Madrid/Slowenien) © getty 8/31 Dries Mertens (SSC Neapel/Belgien) © getty 9/31 Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien) © getty 10/31 Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay) © getty 11/31 Philippe Coutinho (FC Liverpool/Brasilien) © getty 12/31 Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgien) © getty 13/31 Robert Lewandowski (FC Bayern/Polen) © getty 14/31 Harry Kane (Tottenham Hotspur/England) © getty 15/31 Edin Dzeko (AS Rom/Bosnien) © getty 16/31 David De Gea (Manchester United/Spanien) © getty 17/31 Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Frankreich) © getty 18/31 Toni Kroos (Real Madrid/Deutschland) © getty 19/31 Gianluigi Buffon (Juventus/Italien) © getty 20/31 Sadio Mane (Liverpool/Senegal) © getty 21/31 Radamel Falcao (AS Monaco/Kolumbien) © getty 22/31 Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 23/31 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) © getty 24/31 Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay) © getty 25/31 Mats Hummels (Bayern München/Deutschland) © getty 26/31 Karim Benzema (Real Madrid/Frankreich) © getty 27/31 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) © getty 28/31 Eden Hazard (Chelsea/Belgien) © getty 29/31 Leonardo Bonucci (AC Milan/Italien) © getty 30/31 Isco (Real Madrid/Spanien) © getty 31/31 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich)

Zwischen 2010 und 2015 vergab der Weltverband FIFA aufgrund eines Deals mit France Football den Ballon d'Or. In diesem Zeitraum ersetzte die Auszeichnung die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Seit 2016 wird der Preis wieder in Eigenregie von France Football vergeben. Der Fußball-Weltverband FIFA richtet mit "The Best" eine eigene Wahl aus.