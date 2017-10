Königlich veräppelt! Grandios gehämmert!

Serie A Live Hellas Verona -

Real Madrids Pleite bei Aufsteiger Girona nach eigener Führung war einer DER Aufreger des Wochenendes. Must watch: Das 2:1 des Außenseiters, bei dem die königliche Abwehr ganz alt aussieht. Besonders ans Herz legen möchten wir auch einen Samp-Freistoß der gröberen Sorte.

Die Top 10 Tore des Wochenendes:

Pablo Sarabia (FC Sevilla): 2:1 gegen Leganes

Wenn Ihr mich nicht angreift, dann schieß ich halt, wird sich Pablo Sarabia gedacht haben, als er in hohem Tempo und in zentraler Position auf den Strafraum des Gegners zuhielt. Gesagt, getan: Mit links und ordentlich Dampf in rechte obere Ecke. Herrlich und drei Punkte wert.

Gonzalo Higuain (Juventus): 2:0 gegen Milan

Wichtiger Sieg für die Alte Dame, den der argentinische Mittelstürmer ganz allein herausschoss. Besonders hübsch war das 2:0, als Landsmann Paulo Dybala die Milan-Abwehr narrte und Higuain mit Bande netzte.

Edinson Cavani (PSG): 2:0 gegen Nizza

Ein herrlicher Chip von Angel Di Maria, eine Abseitsfalle, die nicht zuschnappt, und ein Edinson Cavani, der erst Nizzas Keeper vernascht und dann locker einschiebt. Fußball ist gar nicht schwer.

Angel Rodriguez (Getafe): 1:1 gegen Real Sociedad

Was Di Maria kann, kann Getafes Francisco Portillo schon lang und sogar mit dem Außenrist. Angel besorgt dann den Rest: Elegante Ballannahme mit der Brust und sicheres Finish.

Gilles Sunu (Angers): 2:1 gegen Strasbourg

Ecke von links, Kopfballverlängerung, Fallrückzieher! Gutes Ding von Sunu, der allerdings auch sträflich frei im Fünfer stand. Am Ende hieß es allerdings 2:2.

Ronaldo, Neymar und Co.: Fünf Sterne Deluxe! © getty 1/39 Mit welchem Spieler kann man in FIFA 18 alle Gegner austanzen? SPOX zeigt auch die Künstler mit einer Fünf-Sterne-Bewertung im Bereich "Skill Moves". Verraten sei schonmal: Ein gewisser Lionel Messi ist nicht dabei © getty 2/39 GELSON MARTINS (Sporting Lissabon - 81) © getty 3/39 THABO RAKHALE (Orlando Pirates - 70) © getty 4/39 MATHEUS PEREIRA (Girondins Bordeaux - 70) © getty 5/39 BENSON MANUEL (KRC Genk - 69) © getty 6/39 RICARDO KISHNA (ADO Den Haag - 75) © getty 7/39 EDISON FLORES (AAlborg BK - 63) © getty 8/39 VITINHO (ZSKA Moskau - 77) © getty 9/39 JORDAN BOTAKA (VV St. Truiden - 66) © getty 10/39 ALEXANDRU MAXIM (FSV Mainz 05 - 75) © getty 11/39 MOHAMED ELYOUNOUSSI (FC Basel - 78) © getty 12/39 VINCENT ABOUBAKAR (FC Porto - 78) © getty 13/39 GIORGI CHANTURIA (Ural Oblast Swerdlowsk - 70) © getty 14/39 CHARLY MUSONDA (FC Chelsea - 76) © getty 15/39 OUSSAMA ASSAIDI (Twente Enschede - 73) © twitter.com/VillanuevaRoll 16/39 CARLOS VILLANUEVA (Blackburn Rovers - 75) © getty 17/39 MARLOS (Shakhtar Donezk - 82) © getty 18/39 YANNICK BOLASIE (FC Everton - 78) © getty 19/39 SOFIANE BOUFAL (FC Southampton - 79) © getty 20/39 MATIAS FERNANDEZ (AC Florenz - 78) © getty 21/39 ILSINHO (Philadelphia Union - 67) © getty 22/39 IGNACIO PIATTI (Montreal Impact - 80) © getty 23/39 ANDRIY YARMOLENKO (Borussia Dortmund - 81) © getty 24/39 STEPHAN EL SHAARAWAY (AS Rom - 80) © getty 25/39 OUSMANE DEMBELE (FC Barcelona - 83) © getty 26/39 ELTON (Al Qadisiyah FC - 74) © getty 27/39 JUAN CUADRADO (Juventus Turin - 82) © getty 28/39 DOUGLAS COSTA (Juventus Turin - 82) © getty 29/39 HATEM BEN ARFA (Paris St.-Germain - 81) © getty 30/39 AIDEN MCGEADY (AFC Sunderland -75) © getty 31/39 RIYAD MAHREZ (Leicester City - 83) © getty 32/39 NANI (Lazio Rom - 83) © getty 33/39 FRANCK RIBERY (FC Bayern München - 86) © getty 34/39 THIAGO ALCANTARA (FC Bayern München - 88) © getty 35/39 PAUL POGBA (Manchester United - 87) © getty 36/39 ANGEL DI MARIA (Paris St.-Germain - 85) © getty 37/39 RICARDO QUARESMA (Besiktas Istanbul - 83) © getty 38/39 NEYMAR (Paris St.-Germain - 92) © getty 39/39 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid - 94)

Lucas Torreira (Sampdoria): 2:1 gegen Chievo Verona

Der Uruguayer ist nur 1,68 Meter groß und mit 60 Kilo Kampfgewicht eher ein Hänfling, doch sein rechter Fuß ist eine echte Waffe. Gegen Chievo zimmerte er einen Freistoß aus 30 Metern in den Knick, später sorgte er noch für den 4:1-Endstand. Guter Mann.

Jürgen Locadia (Eindhoven): 2:1 gegen Arnheim

Wer trifft hat Recht, heißt es und das ist auch richtig so. Locadia lud aus knapp 30 Metern einfach mal ab und das krumme Ding schlug im Vitesse-Kasten ein. Remko Pasveer im Tor leistete allerdings keinen Widerstand.

Ronny Rodelin (Caen): 1:0 gegen Troyes

So macht Fußball Laune: Langer Schlag nach vorn, Kopfballablage vom Kollegen und dann kurz von der Brust abtropfen lassen und volley reinzimmern. Netter Nebeneffekt: Rodelins Traumtor bedeutete in der 30. Minute schon den Endstand.

Stephan El Shaarawy (Roma): 1:0 gegen Bologna

Wie Monsieur Rodelin gegen Troyes so gelang El Shaarawy gegen Bologna das einzige Tor der Partie - und ein hübsches noch dazu: Ecke von rechts, volley mit der linken Innenseite oben rechts ins Eck.

Christian Stuani (Girona): 1:1 gegen Real Madrid

Erst narrt Pere Pons die gesamte Hintermannschaft der Königlichen, bevor der Ball mit etwas Glück zu Stuani kommt. Der Uruguayer veräppelt Nacho und schließt eiskalt ab. Kurz später erzielte Girona sogar noch den Siegtreffer zum 2:1.