Khedira & Co.: Ex-Buli-Stars drehen groß auf

Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División Deportivo -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genoa -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon

Es war das Wochenende der Ex-Bundesliga-Stars. Ob Sami Khedira in Italien, Luiz Gustavo in Frankreich, Klaas-Jan Huntelaar in den Niederlanden oder Lukas Podolski in Japan: Sie alle haben traumhaft getroffen.

Goncalo Guedes (FC Valencia): 1:0 gegen den FC Sevilla

Guedes läuft über den halben Platz, lässt an der Strafraumgrenze zwei Sevilla-Verteidiger aussteigen und dann ab die Post: Der Ball schlägt rechts oben im Winkel ein.

Luiz Gustavo (Olympique Marseille): 1:0 gegen Paris Saint-Germain

Als defensiver Mittelfeldspieler kommt Luiz Gustavo für gewöhnlich nicht so nah ans gegnerische Tor. Deshalb zieht er einfach aus knapp 30 Metern ab und nagelt den Ball links unten rein.

Aleksandar Kolarov (AS Rom): 1:0 gegen den FC Turin

Der Serbe ist bekannt für seine brandgefährlichen Freistöße - und stellte diese Fähigkeit am Wochenende mal wieder unter Beweis. Gegen die Roma versenkt er die Kugel mustergültig.

Lukas Podolski (Vissel Kobe) 1:0 gegen Sagan Tosu

Flanke von links, Schulter-Ablage in der Mitte und dann der große Auftritt von Podolski: Volley jagt er den Ball mit rechts in die Maschen.

Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam): 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam

In bester Hunter-Manier pirscht sich Huntelaar von rechts in den Strafraum und zeigt dort kein Gnade. Mit vollem Karacho schlägt die Kugel links oben ein.

Faycal Fajr (FC Getafe): 1:0 gegen UD Levante

Ein bisschen Rumgestocher im Strafraum, bis Fajr einfach genug hat. Aus etwa 20 Metern haut er volley drauf, Gegner und Mitspieler stehen staunend herum.

Memphis Depay (Olympique Lyon): 2:0 gegen ES Troyes AC

Bei einem schnellen Gegenangriff landet der Ball links im Strafraum bei Depay. Er wackelt kurz und passt die Kugel dann in die lange Ecke.

Marco Asensio (Real Madrid): 2:0 gegen SD Eibar

Von links kommt der Ball in die Mitte - und dort schaltet Asensio am schnellsten. Ohne lange zu fackeln versenkt er die Kugel durch die Beine seines Gegenspielers im Tor.

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain): 2:2 gegen Olympique Marseille

Neymar war schon mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, wohl nur deshalb darf Cavani den Freistoß in der Nachspielzeit schießen. Und wie! Von der Unterkante der Latte und zum Ausgleich ins Tor.

Sami Khedira (Juventus Turin): 5:2 gegen Udinese Calcio

Energisch tankt sich Khedira durch die gegnerische Hintermannschaft und lässt sich dann nicht lange bitten. Humorlos haut er den Ball in die Maschen - bereits zum dritten Mal in diesem Spiel.