Alle Infos zu den MLS Playoffs 2017

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp empfängt seinen Trauzeugen Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Copa Libertadores Live Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Live Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Playoffs, Baby! Am 25. Oktober startet die Major League Soccer in ihre entscheidende Phase. Die zwölf besten Teams der Regular Season spielen in drei Playoff-Runden und dem großen MLS Cup Final den Champion des Jahres 2017 aus. Können Bastian Schweinsteiger und Chicago Fire ein Wörtchen um den Titel mitreden? Oder verteidigen die Seattle Sounders ihren Titel? SPOX verrät euch, was ihr über die MLS Playoffs 2017 wissen müsst, wie der Playoff-Modus funktioniert, wer die Favoriten sind, und wo ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Wann beginnen die MLS Playoffs 2017?

Die Playoffs um die Krone in der Major League Soccer beginnen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit dem ersten Spiel der Knockout Runde zwischen Bastian Schweinsteigers Chicago Fire und den New York Red Bulls.

Wo kann man die MLS Playoffs 2017 im TV sehen?

Eurosport hat bereits einige Spiele der MLS Regular Season live und im Free-TV übertragen. Für die Playoffs hat der Sportsender sein MLS-Angebot nochmal ausgeweitet und überträgt mindestens sechs Spiele der Playoffs live.

Datum Begegnung Uhrzeit 26.10.2017 Chicago Fire - New York Red Bulls 02.30 Uhr 26.10.2017 Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes (Re-Live) 08.30 Uhr 27.10.2017 Atlanta United - Columbus Crew 01.00 Uhr 29.10.2017 TBA - TBA 23.00 Uhr 30./31..10.2017 TBA - TBA 01.00 Uhr 05.11.2017 TBA - TBA 21.00 Uhr 05./06.11.2017 TBA - TBA 00.00 Uhr

Wie ist der Modus bei den MLS Playoffs?

In den MLS Playoffs spielen die besten zwölf Teams der Regular Season den Meister der MLS aus. Wie in der NBA ist das Liga-System auch in der MLS in zwei Conferences unterteilt - der Western Conference und der Eastern Conference. Die jeweils sechs besten Teams aus den Conferences ziehen in die Playoffs ein. Die zwei besten Teams der jeweiligen Conferences haben ein sogenanntes First-Round-Bye für die erste Playoff-Runde, die in der MLS "Knockout Round" heißt.

Runde Name Datum 1 Knockout Round 25. und 26. Oktober 2017 2 Conference Semifinals 29. Oktober - 05. November 2017 3 Conference Championships 21. - 30. November 2017 4 MLS Cup 09. Dezember 2017

Während die Knockout Round und das große Finale um den MLS Cup in einem Spiel ausgetragen werden, gibt es in den Conference Semifinals und Championships Hin- und Rückspiel.

Eastern Conference: Regular Season und Favoriten

Chicago Fire: Die Überraschung der Saison

In der vergangenen Saison belegte Chicago Fire noch abgeschlagen den letzten Platz in der Eastern Conference und verpasste dementsprechend deutlich die Playoffs. Ein Jahr später ist plötzlich alles anders: Mit der Verpflichtung von Bastian Schweinsteiger im Sommer 2016 befiel das Fußball-Fieber die Stadt. Zwar fiel Schweinsteiger immer mal wieder aufgrund von Muskelproblemen aus, doch Chicago hat in Nemanja Nikolics den Torschützenkönig der Regular Season in seinen Reihen. Der Lohn einer bislang tadellosen Saison: Die erste Playoff-Teilnahme seit 2012.

Toronto FC: Aufbruch in die Dominanz?

Acht Jahre nach der Gründung 2007 war es so weit: Der Toronto FC qualifizierte sich erstmalig für die Playoffs der MLS verlor da aber bereits im Viertelfinale. Im Jahr darauf entpuppte sich Toronto dann zum Überraschungsteam, gewann die Eastern Conference und scheiterte im MLS Cup erst im Elfmeterschießen an den Seattle Sounders. Als Meister der Regular Season ist Toronto auch in dieser Saison ein heißer Titelkandidat. Das liegt unter anderem auch an dem erfolgreichsten Sturmduo der Liga, bestehend aus Jozy Altidore (15 Tore) und Sebastian Giovinco (16 Tore). Letzterer blüht seit Jahren in den Staaten auf und glänzt mit einer Reihe von Traumtoren, oftmals per Freistoß.

New York City FC: Die Altmeister

Im "Big Apple" sagt spätestens im Dezember einer der ganz Großen "Ciao" zur Fußball-Bühne: Die Playoffs in der MLS werden die letzten Pflichtspiele in der Karriere von Andrea Pirlo sein. Gemeinsam mit David Villa und Trainer Patrick Viera ruhen die Hoffnungen des NYCFC bezüglich des MLS Cup auf den Schultern der Altmeister.

Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Toronto FC

34 20 9 5 74:37 69 2. New York City FC 34 16 9 9 56:43 57 3. Chicago Fire 34 16 7 11 61:47 55 4. Atlanta United 34 15 10 9 70:40 55 5. Columbus Crew 34 16 6 12 53:49 54 6. New York Red Bulls 34 14 8 12 53:47 50 7. New England Revolution 34 13 6 15 53:61 45 8. Philadelphia Union 34 11 9 14 50:47 42 9. Montreal Impact

34 11 6 17 52:58 39 10. Orlando City 34 10 9 15 39:58 39 11. D.C. United 34 9 5 20 31:60 32

Western Conference: Regular Season und Favoriten

Seattle Sounders: Mission Titelverteidigung

Die Seattle Sounders spielen seit ihrer Gründung eine gewichtige Rolle in der MLS und sind bisher noch in jedem Jahr in die Playoffs gekommen. In der vergangenen Saison holten die Sounders zum ersten Mal den Titel. Prominenteste Spieler in Reihen der Sounders sind Altstar Clint Dempsey und Nicolas Lodeiro, der im abschließenden Regular-Season-Spiel gegen Colorado einen Doppelpack schnürte.

Portland Timbers: Wundertüte der MLS

2015 holten die Portland Timbers den MLS Cup. Im vergangenen Jahr allerdings qualifizierten sich die Timbers als Titelverteidiger überhaupt nicht für die Playoffs. Solche Schwankungen von Saison zu Saison sind in Portland nicht ungewöhnlich. Lediglich in drei der bisherigen sieben Spielzeiten ging es für die Timbers in die Postseason.

Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Portland Timbers 34 15 8 11 60:50 53 2. Seattle Sounders 34 14 11 9 52:39 53 3. Vancouver Whitecaps

34 15 7 12 50:49 52 4. Houston Dynamo 34 13 11 10 57:45 50 5. Sporting Kansas City 34 12 13 9 40:29 49 6. San José Earthquakes 34 13 7 14 39:60 46 7. FC Dallas 34 11 13 10 48:48 46 8. Real Salt Lake 34 13 6 15 49:55 45 9. Minnesota United 34 10 6 18 47:70 36 10. Colorado Rapids 34 9 6 19 31:51 33 11. Los Angeles Galaxy 34 8 8 18 45:67 32

MLS Playoffs 2017: Die Knockout Round mit Bastian Schweinsteiger

Die Knockout Round ist vergleichbar mit dem Achtelfinale beispielsweise beim DFB Pokal und ist dementsprechend die erste Playoff-Runde. Trotz einer guten Regular Season muss Bastian Schweinsteiger bereits in der Knockout Round gegen Red Bull New York ran.

Bastian Schweinsteiger: Verhindert eine Verletzung sein erstes Playoff-Spiel?

Fraglich ist allerdings, ob Bastian Schweinsteiger überhaupt bis zum ersten Playoff-Spiel fit wird. Den Saison-Abschluss verpasste Schweinsteiger aufgrund von Oberschenkelproblemen. Bereits in der Regular Season verpasste Schweinsteiger eine Vielzahl von Spielen wegen einer Wadenverletzung. Allerdings verdichten sich die Zeichen, dass er zumindest auf der Bank Platz nehmen wird.

Eastern Conference: Die Knockout Round im Überblick

Datum Heim Gast Uhrzeit 25.10.2017 Chicago Fire New York Red Bulls 02.30 Uhr 26.10.2017 Atlanta United Columbus Crew SC 01.00 Uhr

Western Conference: Die Knockout Round