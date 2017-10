Wo kann ich Hajduk gegen Zagreb live sehen?

Bundesliga Fr Jetzt S04-M05: Jetzt die Highlights anschauen! A-League Live FC Sydney -

Hajduk Split empfängt Dinamo Zagreb am 13. Spieltag zum Spitzenspiel der kroatischen HNL. Die Gastgeber wollen den Rückstand auf Tabellenführer Dinamo vor eigenem Publikum verkürzen. SPOX verrät, wo ihr die Begegnung im Livestream sehen könnt und liefert alle wichtigen Infos zu den Kadern der Teams.

Die Mannschaft aus der kroatischen Hauptstadt ist nach zwölf Ligaspielen noch immer ungeschlagen und grüßt mit nun schon fünf Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten HNK Rijeka von der Tabellenspitze. Hajduk konnte sich mit zuletzt zwei Erfolgen in Serie wieder an das führende Duo heranarbeiten und will sich mit einem Sieg endgültig im Kampf um den Titel zurückmelden.

Wann spielt Hajduk Split gegen Dinamo Zagreb?

Spiel Hajduk Split - Dinamo Zagreb Datum Samstag, 21. Oktober 2017 Uhrzeit 19 Uhr

Wo kann ich Hajduk Split gegen Dinamo Zagreb im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents, der zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream anbietet. Darüber hinaus werden auch Ligen wie die NBA, NFL, NHL, MLB und vieles mehr live übertragen. Der Dienst kann in einem kostenlosen Probemonat getestet werden und kostet danach monatlich nur 9,99 Euro.

Der verfügbare Kader von Hajduk Split

Position Spieler Hajduk Split Tor Dante Stipica, Ivo Grbis, Karlo Letica Abwehr Zoran Nizic, Ardian Ismajli, Borja Lopez, Gustavo Rosa, Petar Bosancic, Hysen Memolla, Josip Kvesic, Andre Fomitschow, Fran Tudor, Josip Juranovic Mittelfeld Josip Radosevic, Toma Basic, Savvas Gentsoglou, Zvonimir Kozulj, Hamza Barry, Robert Jandrek Angriff Franko Kovacevic, Ante Erceg, Ivan Pesic, Artem Radchenko, Edin Sehic, Franck Ohandza, Said Ahmed Said, Hugo Almeida, Ivan Mastelic

Verletzungen bei Hajduk Split

Abgesehen vom langzeitverletzten Stürmer Marko Futacs, der nach einer Knie-Operation wohl noch weitere sechs Monate fehlen wird, kann Trainer Joan Carillo aus dem Vollen schöpfen.

Der verfügbare Kader von Dinamo Zagreb

Position Spieler Dinamo Zagreb Torhüter Dominik Livakovic, Danijel Zagorac, Marko Mikulic Abwehr Filip Benkovic, Leonardo Sigali, Marko Leskovic, Amir Rrahmani, Dino Peric, Jan Lecjaks, Borna Sosa, Petar Stojanovic, Alexandru Matel Mittelfeld Bojan Knezevic, Nikola Moro, Arijan Ademi, Domagoj Antolic, Tongo Doumbia, Zvonko Pamic, Ante Coric, Amer Gojak, Ivan Fiolic Angriff Dani Olmic, El Arbi Hillel Soudani, Armin Hodzic, Angelo Henriquez

Verletzungen bei Dinamo Zagreb

Noch glücklicher als sein Gegenüber kann sich Dinamo-Coach Mario Cvitanovic schätzen. Auf keinen einzigen Verletzten muss Zagreb beim Spitzenspiel in Split verzichten.

Hajduk Split gegen Dinamo Zagreb: Bilanz und Vorschau