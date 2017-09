Chiellini unterstützt Charity-Projekt

Bundesliga Fr Jetzt Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag J1 League Live Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante

Auch Juventus Turins Verteidigerstar Giorgio Chiellini unterstützt nun das Charity-Projekt Common Goal. Dabei geht es darum, einen Teil seines Gehalts an internationale Fußball-Hilfsorganisationen zu spenden.

Initiiert wurde die Aktion vom spanischen Nationalspieler Juan Mata (Manchester United), vor wenigen Wochen trat auch Weltmeister Mats Hummels vom FC Bayern bei. Nun also auch Chiellini, dessen Email an die Organisatoren veröffentlicht wurde.

Darin heißt es: "Hallo. Ich bin Giorgio Chiellini, Spieler von Juventus Turin. Ich bin daran interessiert, ihr Programm zu unterstützen und möchte Juan Mata gratulieren, dass er die Zeit und die Idee hatte, dieses Projekt zu starten, bei dem wir durch den Fußball Menschen helfen können, die weniger Glück hatten als wir."

"Ich bin nicht an Werbung interessiert, ich möchte nur dieses brillante Projekt unterstützen. Entschulden Sie mein Englisch, ich gebe mein Bestes! Ich warte auf ihre Antwort, um die Registrierung abzuschließen. Bye, Giorgio."

Mit dieser Aktion hofft er darauf, die jüngere Generation zu inspirieren und sie an ihre soziale Verantwortung zu erinnern. "Wir als Fußballer sind in einer glücklichen Situation - verglichen mit vielen anderen Menschen der Gesellschaft. Es ist wichtig, das im Kopf zu behalten und zu versuchen, andere zu unterstützen," so Chiellini in seiner Videobotschaft via Twitter.

Er ergänzte: "Einzelne Versprechen werden die Welt nicht ändern, aber zusammen können wir einen echten Unterschied erreichen."