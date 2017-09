Diego verschießt bei Flamengos Final-Pleite

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela

Dem früheren Bundesligaspieler Diego haben ausgerechnet im Finale des brasilianischen Fußball-Pokals die Nerven versagt. Als einziger Schütze scheiterte der 32-Jährige im Elfmeterschießen und besiegelte somit die 3:5-Niederlage von CR Flamengo bei Cruzeiro EC.

Zuvor hatten nach dem 1:1 im Hinspiel in Rio de Janeiro auch die torlosen 90 Minuten am Mittwochabend in Belo Horizonte keine Entscheidung gebracht.

Den entscheidenden Versuch Cruzeiros versenkte Thiago Neves, der sich beim Hamburger SV mit sechs Bundesligaspielen in der Hinrunde der Saison 2008/2009 als Millionen-Flop entpuppt hatte. Bei Flamengo standen neben dem früheren Bremer und Wolfsburger Diego im Innenverteidiger Juan (Bayer Leverkusen) und Rever (VfL Wolfsburg) sowie Stürmer Paolo Guerrero (Bayern München, Hamburger SV) drei weitere Ex-Bundesliga-Profis im Kader.

Mit dem Titelgewinn, dem fünften Pokalsieg in der Vereinsgeschichte, sicherte sich Cruzeiro zudem gut zwei Monate vor dem Saisonende bereits einen Startplatz im kommenden Libertadores Cup, dem südamerikanischen Gegenstück zur Champions League. Die 61.017 Zuschauer im Mineirao-Stadion bedeuteten zugleich Rekordbesuch seit dem Umbau für die WM 2014.