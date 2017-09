Daum nimmt in Rumänien seinen Hut

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Primeira Liga Boavista -

Benfica Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Primera División Alaves -

Villarreal 2. Division Zenit St Petersburg -

Ufa Serie A Sassuolo -

Juventus Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon Superliga Boca Juniors -

Godoy Cruz Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante

Christoph Daum und der rumänische Verband gehen nach 14 Monaten getrennte Wege. Dies war das Ergebnis von ausführlichen Gesprächen des 63-jährigen Daum mit Verbands-Chef Razvan Burleanu in Bukarest. Der bis zum 31. Dezember des Jahres laufende Kontrakt wurde am Donnerstag laut offizieller Darstellung in "beiderseitigem Einvernehmen" vorzeitig gelöst, nachdem das 14-köpfige Exekutivkomitee des Verbandes seine Zustimmung zur Übereinkunft von Daum mit Burleanu signalisiert hatte.

"Ich habe jede Menge Zugeständnisse gemacht", sagte Daum dem SID über die Auflösungsmodalitäten, "aber ich habe eine Verpflichtung dem rumänischen Fußball gegenüber. Deshalb gab es von mir ein großes Entgegenkommen." In rumänischen Medien war von einer Abfindung in Höhe von 135.000 Euro die Rede. Daum erklärte: "Die tatsächliche Summe liegt deutlich darunter." Ex-Nationalspieler Dan Petrescu (49) wird unterdessen in Rumänien als aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge gehandelt.

Daum: "Volle Rückendeckung" von Burleanu

Mit Verbands-Chef Burleanu verband Daum stets ein vertrauensvolles Verhältnis. "Er hat mir immer volle Rückendeckung gegeben", berichtete Daum, "aber ich habe ihm auch gesagt: Denken Sie an ihre Zukunft, im nächsten Jahr stehen die Wiederwahlen im Verband an. Die Person Daum ist zu einem Politikum geworden." Der 33-Jährige hatte den deutschen Coach trotz heftiger Widerstände verteidigt, aber der Druck war immer größer geworden.

Die Trennung von Daum zog sich wie Kaugummi, dabei war der Trend, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, eigentlich klar. Am Montag hatte die technische Kommission des Verbandes getagt und eine Entlassung Daums empfohlen. Dieses Gremium hatte allerdings keine Entscheidungsbefugnis. Schließlich wurden in einem langwierigen Prozess auch die Exko-Mitglieder informiert, erst danach konnte die Trennung offiziell verkündet werden.

Der ehemalige Stuttgarter Meister-Trainer musste sich zuletzt verstärkt Anfeindungen in rumänischen Medien gefallen lassen, außerdem wurden auch Unmutsbekundungen der Zuschauer beim letzten WM-Qualifikationsheimspiel gegen Armenien in Bukarest laut. Es gab zahlreiche Forderungen, der Verband müsse einen "rumänischen Weg" (Daum) beschreiten, also einen einheimischen Nationalcoach installieren.

Rumänien: Verbands-Chef "wollte bis 2020 verlängern"

Daum war auf eine Trennung, die sich in den letzten Tagen immer mehr abzeichnete, vorbereitet. Dabei wollte Burleanu "sogar zweimal mit mir bis 2020 verlängern", so Daum. Stattdessen ging es um die Modalitäten für eine einvernehmliche Trennung. Dass der Ex-Coach des 1. FC Köln, von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nicht wie andere Trainer an seinem Stuhl in Rumänien klebt, gehörte auch zu den Besonderheiten des sich abzeichnenden Abschieds.

Daum amtierte seit Juli 2016 als Chefcoach beim EM-Endrundenteilnehmer von 2016. In der WM-Qualifikation sind die Rumänen unter ihm nach dem 0:1 in Montenegro ohne Chance auf das Ticket nach Russland.

Dabei hatte Daum dem rumänischen Verbands-Chef sogar vorgeschlagen, dass dieser vielleicht zunächst eine "temporäre Lösung" für die nächsten WM-Quali-Spiele gegen Kasachstan (5. Oktober) und in Dänemark (8. Oktober) installiert, ehe die endgültige Nachfolge geklärt ist. Offenbar will der Verband aber in Kürze eine feste Lösung auf dem Trainerposten präsentieren.