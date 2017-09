Wo kann ich die Rangers gegen Celtic sehen?

Bundesliga Di Jetzt Die Highlights vom Dienstag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Bromwich -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona SC Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Lyon Ligue 1 Nizza -

Marseille

Am 7. Spieltag der schottischen Premiership kommt es am Samstag zum Old Firm zwischen den Glasgow Rangers und Celtic. Hier gibt es alle Infos zum Livestream des Derbys.

Nach sechs Spieltagen steht Celtic wie gewohnt an der Tabellenspitze, lediglich St. Johnstone konnte dem Serienmeister bislang beim 1:1 Punkte abnehmen.

Aber auch die Glasgow Rangers erwischten im zweiten Jahr nach der Rückkehr ins Oberhaus einen passablen Saisonstart und stehen mit elf Punkten auf dem dritten Platz. Mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen könnte die Mannschaft von Pedro Caixinha bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heranrücken.

Wann findet das Spiel statt?

Spiel Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Datum Samstag, 23. September 2017 Uhrzeit 13 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Livestreaming-Service, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der NFL, der NBA oder der MLB auch internationalen Spitzenfußball im Programm hat. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von der Partie.

Verfügbarer Kader der Glasgow Rangers

Position Spieler Glasgow Rangers Torhüter Wes Foderingham, Jak Alnwick Abwehr Fabio Cardoso, Bruno Alves, Danny Wilson, David Bates, Declan John, James Tavernier, Lee Hodson Mittelfeld Graham Dorrans, Carlos Pena, Jordan Rossiter, Dalcio, Ryan Jack, Jason Holt, Jordan Thompson, Niko Kranjcar, Josh Windass Angriff Daniel Candeias, Aaron Nemane, Eduardo Herrera, Alfredo Morelos, Kenny Miller, Ryan Hardie

Verletzungen bei den Glasgow Rangers

Lee Wallace (Leistenverletzung)

Bis Ende September muss Pedro Caixinha noch auf seinen Kapitän Wallace verzichten, der sich im letzten Spiel gegen Patrick Thistle an der Leiste verletzte. Erster Anwärter auf den linken Posten in der Viererkette ist Declan John. Im Sturm soll es Neuzugang Alfredo Morelos richten, der mit sechs Treffern die Torschützenliste anführt.

Verfügbarer Kader bei Celtic Glasgow

Position Spieler Celtic Glasgow Torhüter Craig Gordon, Dorus de Vries Abwehr Jozo Simunovic, Jamie McCart, Kieran Tierney, Mikael Lustig, Cristian Gamboa, Anthony Ralston Mittelfeld Nir Bitton, Kristoffer Ajer, Scott Brown, Olivier Ntcham, Callum McGregor, Liam Henderson, Kundai Benyu, Patrick Roberts, James Forrest, Jonny Hayes, Scott Sinclair, Stuart Armstrong, Tom Rogic Angriff Moussa Dembele, Leigh Griffiths, Odsonne Edouard

Verletzungen bei Celtic Glasgow

Derdryck Boyata (Knieverletzung)

Erik Sviatchenko (Knieverletzung)

Eboue Kouassi (Knöchelverletzung)

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung feierte Moussa Dembele erst am vergangenen Spieltag sein Saisondebüt, als ihm gegen Ross County direkt ein Treffer gelang. Zusammen mit Scott Sinclair (sechs Scorerpunkte bislang) soll der Franzose auch im Derby zum Sieg beitragen.

Vorschau aufs Spiel